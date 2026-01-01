نشر Apache Hop بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لتنسيق البيانات المرئية لتصميم خطوط الأنابيب وسير العمل التي تعمل في أي مكان.
اختر خطة VPS لـ Apache Hop
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Apache Hop؟
أباتشي هوب (منصة أوركسترا هوب) هو مشروع مفتوح المصدر لتكامل البيانات وتنسيقها تم احتضانه وتخرجه من مؤسسة برمجيات أباتشي كوريث حديث لـ Pentaho Data Integration (Kettle). يتيح لمهندسي البيانات تصميم مسارات العمل وسير العمل بصريًا التي تنقل وتحول البيانات عبر الملفات وقواعد البيانات وقوائم انتظار الرسائل ومستودعات البيانات السحابية وواجهات برمجة تطبيقات SaaS دون الحاجة لكتابة تعليمات برمجية مخصصة.
ينشر هذا القالب Hop Web، وهي النسخة المستندة إلى المتصفح من واجهة المستخدم الرسومية لـ Hop التي تعمل على Apache Tomcat. استضافة Hop ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل سلسلة اتصال وبيانات اعتماد ومجموعة بيانات وسيطة على البنية التحتية التي تتحكم فيها، دون رسوم لكل مستخدم أو لكل مسار عمل أو حجم صفوف، وهي رسوم شائعة في منصات ETL التجارية.
الميزات الأساسية في Apache Hop
مصمم خط أنابيب بصري
محرر بالسحب والإفلات مع أكثر من 200 تحويل وإجراء تغطي الملفات وقواعد البيانات وAPIs وقوائم انتظار الرسائل وفحوصات جودة البيانات — لا يتطلب Java أو Python لبناء مسارات عمل إنتاجية.
واجهة المستخدم الرسومية المستندة إلى المتصفح
نفس تجربة واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لـ Hop مثل عميل سطح المكتب، يتم تقديمها عبر Tomcat بحيث يمكن للفرق تصميم خطوط الأنابيب من أي متصفح دون الحاجة إلى تثبيت Java محليًا.
تنفيذ مستقل عن المحرك
صمم مرة واحدة وقم بتشغيل المسارات على محرك Hop الأصلي، أباتشي سبارك، أباتشي فلينك، أو جوجل كلاود داتافلو من خلال تجريد مشغل Apache Beam.
سير عمل مدفوع بالبيانات التعريفية
إعادة استخدام الاتصالات، وتكوينات التشغيل، وقوالب خطوط الأنابيب، واختبارات الوحدات ككائنات بيانات وصفية من الدرجة الأولى يتم فحصها في Git جنبًا إلى جنب مع تعريفات خطوط الأنابيب.
سلالة البيانات المدمجة
تسجل كل عملية تحويل المدخلات والمخرجات وتعيينات الحقول حتى يتمكن المحللون من تتبع عمود إلى ملفاته المصدر أو جداوله عبر سير عمل معقدة متعددة الخطوات.
لماذا تشغّل Apache Hop على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.