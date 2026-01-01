نشر Audiobookshelf بنقرة واحدة.
خادم للكتب الصوتية والبودكاست ذاتي الاستضافة مع دعم متعدد المستخدمين، وتطبيقات جوال تعمل دون اتصال بالإنترنت، وجلب تلقائي للبيانات الوصفية.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Audiobookshelf؟
Audiobookshelf هو خادم وسائط شامل مستضاف ذاتيًا ومصمم خصيصًا للكتب الصوتية والبودكاست والكتب الإلكترونية. يوفر تطبيق ويب تقدمي (Progressive Web App) يمكن الوصول إليه من أي متصفح، بالإضافة إلى تطبيقات iOS و Android أصلية تدعم الاستماع دون اتصال بالإنترنت. تقوم المنصة ببث جميع تنسيقات الصوت فورًا، وتجلب البيانات الوصفية (metadata) وصور الأغلفة تلقائيًا، وتحافظ على مزامنة تقدم التشغيل الفردي عبر جميع الأجهزة لكل مستخدم.
يمنحك الاستضافة الذاتية تحكمًا كاملاً في مكتبة الوسائط الخاصة بك — لا توجد رسوم اشتراك، ولا قيود على حجم الملفات، ولا احتكار من البائعين. إن ميزات التنزيل التلقائي للبودكاست، وتوليد خلاصات RSS، وإدارة الفصول، وأدوات دمج الملفات الصوتية تجعل من Audiobookshelf بديلاً كاملاً لمنصات الكتب الصوتية التجارية، مع الحفاظ على عادات الاستماع والمحتوى الذي اشتريته خاصًا تمامًا.
الميزات الأساسية في Audiobookshelf
مزامنة تقدم متعدد المستخدمين
يحتفظ كل مستخدم بتقدم تشغيل مستقل يتزامن عبر المتصفح والأجهزة المحمولة، مما يجعله مثاليًا للمشاركة العائلية أو المنزلية.
تطبيقات الجوال غير المتصلة بالإنترنت
تتيح تطبيقات iOS و Android الأصلية للمستخدمين تنزيل المحتوى للاستماع إليه بدون اتصال بالإنترنت، مما يجعلها مثالية للتنقل والسفر.
جلب البيانات الوصفية الأوتوماتيكي
يتم جلب صورة الغلاف والبيانات الوصفية تلقائيًا من Audible وGoogle Books وiTunes ومصادر أخرى، مما يحافظ على مظهر مكتبتك مصقولًا دون عناء يدوي.
إدارة البودكاست
اشترك في البودكاست، وقم بتنزيل الحلقات الجديدة تلقائيًا، وأنشئ خلاصات RSS خاصة حتى تتمكن من الاستماع في أي مشغل بودكاست تستخدمه بالفعل.
أدوات الفصل
تحرير بيانات الفصول والبحث عنها عبر Audnexus API، ثم تضمين البيانات الوصفية المحدثة مباشرة في الملفات الصوتية لتصفح دقيق للفصول.
لماذا تشغّل Audiobookshelf على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
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