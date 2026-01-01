Audiobookshelf هو خادم وسائط شامل مستضاف ذاتيًا ومصمم خصيصًا للكتب الصوتية والبودكاست والكتب الإلكترونية. يوفر تطبيق ويب تقدمي (Progressive Web App) يمكن الوصول إليه من أي متصفح، بالإضافة إلى تطبيقات iOS و Android أصلية تدعم الاستماع دون اتصال بالإنترنت. تقوم المنصة ببث جميع تنسيقات الصوت فورًا، وتجلب البيانات الوصفية (metadata) وصور الأغلفة تلقائيًا، وتحافظ على مزامنة تقدم التشغيل الفردي عبر جميع الأجهزة لكل مستخدم.

يمنحك الاستضافة الذاتية تحكمًا كاملاً في مكتبة الوسائط الخاصة بك — لا توجد رسوم اشتراك، ولا قيود على حجم الملفات، ولا احتكار من البائعين. إن ميزات التنزيل التلقائي للبودكاست، وتوليد خلاصات RSS، وإدارة الفصول، وأدوات دمج الملفات الصوتية تجعل من Audiobookshelf بديلاً كاملاً لمنصات الكتب الصوتية التجارية، مع الحفاظ على عادات الاستماع والمحتوى الذي اشتريته خاصًا تمامًا.