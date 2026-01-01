ZNC هو موزع IRC متقدم (يُسمى أيضًا BNC) يحافظ على اتصال دائم بشبكات IRC نيابة عنك. يقوم بتسجيل الرسائل أثناء عدم اتصالك بالإنترنت، ويعيد تشغيلها عند إعادة الاتصال، ويسمح لك بالاتصال من عدة عملاء IRC إلى نفس الهوية في وقت واحد. بعد أكثر من 15 عامًا من التطوير، لا يزال ZNC هو المعيار الفعلي لموزعات IRC المستضافة ذاتيًا.

استضافة ZNC ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يمنحك وجودًا مستقرًا ومتصلاً دائمًا بشبكة IRC مع سجل كامل للرسائل المتراكمة، ومكونات إضافية معيارية للإشعارات والتسجيل والتعريف، بالإضافة إلى واجهة إدارة ويب لإضافة الشبكات وتكوين القنوات دون الحاجة إلى تعديل ملفات التكوين.