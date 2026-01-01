نشر ZNC بنقرة واحدة.
نطاط IRC دائم التشغيل يبقيك متصلاً بشبكات IRC على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ويعيد تشغيل الرسائل الفائتة.
اختر خطة VPS لـ ZNC
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام ZNC؟
ZNC هو موزع IRC متقدم (يُسمى أيضًا BNC) يحافظ على اتصال دائم بشبكات IRC نيابة عنك. يقوم بتسجيل الرسائل أثناء عدم اتصالك بالإنترنت، ويعيد تشغيلها عند إعادة الاتصال، ويسمح لك بالاتصال من عدة عملاء IRC إلى نفس الهوية في وقت واحد. بعد أكثر من 15 عامًا من التطوير، لا يزال ZNC هو المعيار الفعلي لموزعات IRC المستضافة ذاتيًا.
استضافة ZNC ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) يمنحك وجودًا مستقرًا ومتصلاً دائمًا بشبكة IRC مع سجل كامل للرسائل المتراكمة، ومكونات إضافية معيارية للإشعارات والتسجيل والتعريف، بالإضافة إلى واجهة إدارة ويب لإضافة الشبكات وتكوين القنوات دون الحاجة إلى تعديل ملفات التكوين.
الميزات الأساسية في ZNC
تواجد دائم على IRC
يبقى متصلاً بكل شبكة تنضم إليها حتى لا تفوتك الرسائل أو تفقد تسجيلات الاسم المستعار أثناء توقف سطح المكتب.
إعادة تشغيل متعددة العملاء
الاتصال من عملاء سطح المكتب والجوال والويب في وقت واحد — يقوم ZNC بإعادة تشغيل الرسائل الفائتة ويحافظ على مزامنة كل عميل.
نظام إضافات معياري
وحدات مدمجة للتسجيل، ومصادقة NickServ، وfail2ban، وتدوير القنوات، وإشعارات الدفع، وعشرات غيرها.
واجهة إدارة الويب
إدارة المستخدمين والشبكات والقنوات والوحدات من المتصفح — لا حاجة لتعديل الإعدادات يدويًا أو استخدام أوامر بوت IRC.
دعم المستخدمين المتعددين
تتيح الحسابات الخاصة بكل مستخدم، مع الشبكات المعزولة وإعدادات الوحدات النمطية، للأسر أو الفرق مشاركة نسخة واحدة من ZNC عبر هويات IRC مميزة.
لماذا تشغّل ZNC على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.