Forgejo هي خدمة Git ذاتية الاستضافة ومدفوعة بالمجتمع، نشأت كنسخة متفرعة من Gitea مع تركيز قوي على الشفافية وتمكين المستخدمين. توفر كل ما تحتاجه الفرق لاستضافة مشاريع البرمجيات والتعاون فيها وإدارتها — بدءًا من إدارة المستودعات ومراجعة التعليمات البرمجية وصولاً إلى تتبع المشكلات ومواقع الويكي وإجراءات CI/CD المدمجة — في حزمة خفيفة الوزن وفعالة من حيث الموارد تعمل بشكل مريح على خادم VPS صغير.

استضافة بنية Git التحتية الخاصة بك باستخدام Forgejo تعني الملكية الكاملة لرمز المصدر الخاص بك، وعدم الاعتماد على منصات خارجية، والامتثال الكامل لمتطلبات إقامة البيانات. تحصل على ميزات تعاون على مستوى المؤسسات بدون تسعير المقاعد لكل مستخدم أو خطر تغييرات السياسة من قبل مزودي الخدمات الخارجيين التي قد تحرم فريقك من الوصول إلى مستودعاتهم الخاصة.