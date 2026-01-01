نشر Forgejo بنقرة واحدة.
خدمة Git خفيفة الوزن ذاتية الاستضافة مع واجهة ويب كاملة، وطلبات سحب، وتتبع للمشكلات، وخطوط أنابيب CI/CD.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Forgejo؟
Forgejo هي خدمة Git ذاتية الاستضافة ومدفوعة بالمجتمع، نشأت كنسخة متفرعة من Gitea مع تركيز قوي على الشفافية وتمكين المستخدمين. توفر كل ما تحتاجه الفرق لاستضافة مشاريع البرمجيات والتعاون فيها وإدارتها — بدءًا من إدارة المستودعات ومراجعة التعليمات البرمجية وصولاً إلى تتبع المشكلات ومواقع الويكي وإجراءات CI/CD المدمجة — في حزمة خفيفة الوزن وفعالة من حيث الموارد تعمل بشكل مريح على خادم VPS صغير.
استضافة بنية Git التحتية الخاصة بك باستخدام Forgejo تعني الملكية الكاملة لرمز المصدر الخاص بك، وعدم الاعتماد على منصات خارجية، والامتثال الكامل لمتطلبات إقامة البيانات. تحصل على ميزات تعاون على مستوى المؤسسات بدون تسعير المقاعد لكل مستخدم أو خطر تغييرات السياسة من قبل مزودي الخدمات الخارجيين التي قد تحرم فريقك من الوصول إلى مستودعاتهم الخاصة.
الميزات الأساسية في Forgejo
استضافة Git كاملة
استضف المستودعات مع إمكانية الوصول عبر SSH و HTTPS، وحماية الفروع، وعارض فروقات قائم على الويب لمراجعة التعليمات البرمجية.
طلبات السحب والمراجعات
سير عمل مراجعة الكود المنظم مع التعليقات المضمنة ومتطلبات الموافقة واستراتيجيات الدمج لمراقبة الجودة.
تتبع المشكلات
متتبع المشكلات المدمج مع التسميات، والمعالم، ولوحات المشاريع لإدارة العمل جنبًا إلى جنب مع التعليمات البرمجية التي تتعلق بها.
إجراءات CI/CD المضمنة
تتيح لك الأتمتة المتوافقة مع GitHub Actions تشغيل الاختبارات وعمليات النشر مباشرة في Forgejo دون الحاجة إلى خدمات CI خارجية.
سجل الحزم
استضف صور Docker وحزم NPM والمكونات الأخرى في نفس المنصة مثل شفرة المصدر الخاصة بك لسلسلة توريد موحدة.
دعم الاتحاد
يتيح الاتحاد القائم على ActivityPub التعاون عبر المنصات، مما يقلل الاعتماد على أي مزود استضافة مركزي واحد.
لماذا تشغّل Forgejo على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.