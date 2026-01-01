تراكتور هو تطبيق ويب مفتوح المصدر لتتبع المركبات وإدارة الأسطول، مصمم لمنح الأفراد والشركات الصغيرة رؤية كاملة لمركباتهم وأصولهم. يوفر لوحة تحكم نظيفة ومستضافة ذاتيًا لتسجيل الرحلات وإدارة المركبات ومراقبة نشاط الأسطول — بدون رسوم اشتراك أو مشاركة بيانات مع جهات خارجية.

تم بناء تراكتور على حزمة Node.js خفيفة الوزن مع تخزين SQLite، وهو سهل النشر ويتطلب الحد الأدنى من الموارد. تبقى بيانات أسطولك على خادمك الخاص، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في الوصول والخصوصية والاحتفاظ بالبيانات. يُطلب من الزوار لأول مرة تسجيل حساب مسؤول، مما يجعل الإعداد الأولي سلسًا.