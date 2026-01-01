نشر Tracktor بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لتتبع المركبات وإدارة الأساطيل لمراقبة مركباتك وأصولك في مكان واحد.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Tracktor؟
تراكتور هو تطبيق ويب مفتوح المصدر لتتبع المركبات وإدارة الأسطول، مصمم لمنح الأفراد والشركات الصغيرة رؤية كاملة لمركباتهم وأصولهم. يوفر لوحة تحكم نظيفة ومستضافة ذاتيًا لتسجيل الرحلات وإدارة المركبات ومراقبة نشاط الأسطول — بدون رسوم اشتراك أو مشاركة بيانات مع جهات خارجية.
تم بناء تراكتور على حزمة Node.js خفيفة الوزن مع تخزين SQLite، وهو سهل النشر ويتطلب الحد الأدنى من الموارد. تبقى بيانات أسطولك على خادمك الخاص، مما يمنحك تحكمًا كاملاً في الوصول والخصوصية والاحتفاظ بالبيانات. يُطلب من الزوار لأول مرة تسجيل حساب مسؤول، مما يجعل الإعداد الأولي سلسًا.
الميزات الأساسية في Tracktor
إدارة المركبات
أضف ونظم أسطولك بالكامل في مكان واحد، مع تتبع كل مركبة بملفها الشخصي وتفاصيلها وسجل نشاطها.
تسجيل الرحلة
سجل الرحلات بنقاط البداية والنهاية، والمسافات، والطوابع الزمنية لبناء سجل دقيق لاستخدام المركبة والمسارات.
خصوصية الاستضافة الذاتية
يتم تخزين جميع بيانات الأسطول على الخادم الخاص بك — لا توجد خدمات تتبع لجهات خارجية، ولا رسوم اشتراك، ولا قيود على الموردين.
تخزين SQLite خفيف الوزن
يستخدم SQLite للتخزين الدائم، مما يحافظ على بساطة النشر وكفاءة استهلاك الموارد دون الحاجة إلى خادم قاعدة بيانات منفصل.
مصادقة المستخدم
تؤمن المصادقة المدمجة الوصول إلى بيانات أسطولك، ويجعل التسجيل عند الزيارة الأولى الإعداد الأولي مباشرًا.
لماذا تشغّل Tracktor على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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