HortusFox هو تطبيق ويب مصمم خصيصًا لعشاق النباتات الذين يرغبون في إدارة النباتات المنزلية والحدائق بشكل منظم وخصوصية. يتيح لك فهرسة النباتات بالصور وأسماء الأنواع والسمات المخصصة، وتنظيمها حسب الموقع، وتعيين تذكيرات رعاية متكررة للري والتسميد وإعادة الزراعة. يساعد دمج بيانات الطقس مزارعي الحدائق الخارجية على مواءمة جداول الرعاية مع الظروف البيئية، بينما تساعد وظيفة التعرف على النباتات المدمجة في تحديد الأنواع غير المعروفة.

تضمن استضافة HortusFox ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء سجلات النمو وتواريخ العناية وصور النباتات لسنوات تحت سيطرتك الكاملة — لا يمكن لأي خدمة سحابية تابعة لجهة خارجية إيقاف الوصول إلى بيانات مجموعتك أو تحقيق الدخل من عادات البستنة الخاصة بك.