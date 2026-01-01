نشر HortusFox بنقرة واحدة.
نظام إدارة النباتات ذاتي الاستضافة لفهرسة وجدولة إجراءات الرعاية وتنظيم حديقتك بشكل خاص.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام HortusFox؟
HortusFox هو تطبيق ويب مصمم خصيصًا لعشاق النباتات الذين يرغبون في إدارة النباتات المنزلية والحدائق بشكل منظم وخصوصية. يتيح لك فهرسة النباتات بالصور وأسماء الأنواع والسمات المخصصة، وتنظيمها حسب الموقع، وتعيين تذكيرات رعاية متكررة للري والتسميد وإعادة الزراعة. يساعد دمج بيانات الطقس مزارعي الحدائق الخارجية على مواءمة جداول الرعاية مع الظروف البيئية، بينما تساعد وظيفة التعرف على النباتات المدمجة في تحديد الأنواع غير المعروفة.
تضمن استضافة HortusFox ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء سجلات النمو وتواريخ العناية وصور النباتات لسنوات تحت سيطرتك الكاملة — لا يمكن لأي خدمة سحابية تابعة لجهة خارجية إيقاف الوصول إلى بيانات مجموعتك أو تحقيق الدخل من عادات البستنة الخاصة بك.
الميزات الأساسية في HortusFox
تذكيرات العناية
عيّن مهامًا متكررة للسقي والتسميد وتغيير الأصيص حتى لا يتم إغفال أي نبات في جدول رعاية مزدحم.
شركة قائمة على الموقع
قم بتعيين النباتات لغرف معينة أو مساحات خارجية لتصفية مجموعتك بسرعة وإدارة كل منطقة بشكل مستقل.
تكامل الطقس
ربط بيانات الطقس المحلية لمواءمة رعاية النباتات الخارجية مع ظروف هطول الأمطار ودرجة الحرارة تلقائيًا.
التعرف على النباتات
حدد الأنواع غير المعروفة من الصور مباشرة في التطبيق، مع إضافة بيانات الأنواع المؤكدة إلى الكتالوج الخاص بك دون مغادرة HortusFox.
إدارة المخزون
تتبع الأواني والأسمدة والأدوات والمستلزمات جنبًا إلى جنب مع نباتاتك بحيث تكون موارد البستنة دائمًا في الحسبان.
دردشة تعاونية
دردشة جماعية مدمجة تتيح للأسر والفرق تنسيق مسؤوليات رعاية النباتات دون الحاجة إلى تطبيقات مراسلة منفصلة.
لماذا تشغّل HortusFox على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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