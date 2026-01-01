نشر Organizr بنقرة واحدة.
منظم خدمات HTPC و homelab الذي يقوم بتحميل جميع علامات التبويب المستضافة ذاتيًا الخاصة بك في واجهة ويب موحدة واحدة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Organizr؟
Organizr هو لوحة تحكم للخدمات المستضافة ذاتيًا تحل محل عشرات الإشارات المرجعية للمتصفح بواجهة واحدة قائمة على علامات التبويب. بدلاً من التبديل بين علامات تبويب متعددة في المتصفح لإدارة Sonarr و Radarr و Plex وخدمات المختبر المنزلي الأخرى، يقوم Organizr بتحميلها جميعًا كعلامات تبويب iFrame داخل صفحة ويب واحدة — مع تضمين حسابات المستخدمين، وضوابط الوصول، وقيود الضيوف.
مع دعم مصادقة Plex و Emby و LDAP، ومجموعات مستخدمين غير محدودة، وتكامل Nginx auth_request، يتجاوز Organizr مجرد صفحة روابط بسيطة. إنه يعمل كطبقة وصول خفيفة الوزن لمكدسك المستضاف ذاتيًا بالكامل، مما يتيح لك منح مستخدمين أو ضيوف محددين حق الوصول إلى علامات التبويب التي تختارها فقط.
الميزات الأساسية في Organizr
واجهة مبوبة
قم بتحميل أي خدمة مستضافة ذاتيًا كعلامة تبويب iFrame، مما يمنحك صفحة موحدة واحدة لإدارة مختبرك المنزلي بالكامل دون الحاجة إلى التبديل بين علامات تبويب المتصفح.
مجموعات المستخدمين والتحكم في الوصول
إنشاء مجموعات مستخدمين غير محدودة والتحكم في علامات التبويب التي يمكن لكل مجموعة رؤيتها — بما في ذلك وصول الضيف للقراءة فقط للخدمات المشتركة.
دعم متعدد المصادقات
مصادقة المستخدمين باستخدام بيانات اعتماد Plex أو Emby أو LDAP أو sFTP بالإضافة إلى حسابات Organizr المحلية.
تكامل مصادقة Nginx
استخدم Organizr كمزود لـ auth_request لـ Nginx، مما يضيف حماية تسجيل الدخول على غرار SSO للخدمات التي تفتقر إلى المصادقة المدمجة.
قوالب قابلة للتخصيص
يتيح لك التحكم الكامل في لوحة الألوان تخصيص Organizr ليتناسب مع علامتك التجارية أو المظهر الجمالي المفضل لديك (الداكن/الفاتح).
دعم Fail2ban
يحمي التكامل الأصلي لـ Fail2ban تسجيل دخولك إلى Organizr من هجمات القوة الغاشمة مع الحظر التلقائي لعناوين IP.
لماذا تشغّل Organizr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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