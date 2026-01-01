Scrypted عبارة عن منصة مفتوحة المصدر لدمج الفيديو المنزلي ومسجل فيديو شبكي (NVR) يوحد كاميرات IP عبر أنظمة المنازل الذكية بما في ذلك HomeKit و Google Home و Alexa و Home Assistant. توفر بنية التحويل البرمجي المعجل بالأجهزة والمكونات الإضافية الخاصة به تدفقات حية بزمن انتقال منخفض وتسجيلات موثوقة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون تقييد المورد.

يضيف المكون الإضافي Scrypted NVR تسجيلًا مستمرًا مع اكتشافات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتنبيهات حركة فورية، وتطبيقًا مصقولًا للجوال وسطح المكتب للمراقبة عن بعد. يمنحك الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ملكية كاملة لقطاتك ويزيل رسوم الاشتراك السحابي المستمرة.