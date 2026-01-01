نشر Scrypted بنقرة واحدة.
منصة دمج الفيديو المنزلي عالية الأداء و NVR مع اكتشافات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Scrypted؟
Scrypted عبارة عن منصة مفتوحة المصدر لدمج الفيديو المنزلي ومسجل فيديو شبكي (NVR) يوحد كاميرات IP عبر أنظمة المنازل الذكية بما في ذلك HomeKit و Google Home و Alexa و Home Assistant. توفر بنية التحويل البرمجي المعجل بالأجهزة والمكونات الإضافية الخاصة به تدفقات حية بزمن انتقال منخفض وتسجيلات موثوقة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون تقييد المورد.
يضيف المكون الإضافي Scrypted NVR تسجيلًا مستمرًا مع اكتشافات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتنبيهات حركة فورية، وتطبيقًا مصقولًا للجوال وسطح المكتب للمراقبة عن بعد. يمنحك الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) ملكية كاملة لقطاتك ويزيل رسوم الاشتراك السحابي المستمرة.
الميزات الأساسية في Scrypted
تكامل المنزل الذكي
بث الكاميرات إلى HomeKit و Google Home و Alexa و Home Assistant في وقت واحد من منصة موحدة واحدة.
تسجيل NVR 24/7
سجل كل كاميرا على مدار الساعة باستخدام إضافة Scrypted NVR وتصفح اللقطات من خلال التنقل الزمني البديهي.
اكتشافات ذكية مدعومة بالـ AI
تلقَّ تنبيهات ذكية للحركة والأشخاص والمركبات والحيوانات، مدعومة بنماذج التعلم الآلي المدمجة بالجهاز.
تسريع المعدات
استفد من وحدة معالجة الرسوميات (GPU) أو فك تشفير الفيديو المُسرّع بواسطة الأجهزة للحصول على تدفقات سلسة ومنخفضة زمن الانتقال بأقل حمل على وحدة المعالجة المركزية.
النظام البيئي للمكونات الإضافية
وسّع الوظائف بمئات من المكونات الإضافية المجتمعية التي تدعم الكاميرات والأقفال وأجهزة الاستشعار وأجهزة المنزل الذكي.
لماذا تشغّل Scrypted على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
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