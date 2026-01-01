نشر Docspell بنقرة واحدة.
منظم مستندات مستضاف ذاتيًا يقوم بوضع علامات تلقائية للمسح الضوئي ورسائل البريد الإلكتروني وملفات PDF ويجعلها قابلة للبحث بالنص الكامل.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Docspell؟
Docspell هو خادم إدارة مستندات مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا مصمم لأكوام الأوراق التي تم مسحها ضوئيًا أو تنزيلها أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني. يقوم بتشغيل التعرف الضوئي على الحروف (OCR) على الملفات الواردة، ويستخرج التواريخ والمراسلين والمبالغ باستخدام معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، ويخزن البيانات الوصفية المهيكلة جنبًا إلى جنب مع المستند الأصلي بحيث يصبح الأرشيف بأكمله قابلاً للبحث بالنص الكامل. تجعل العلامات والحقول المخصصة والمجلدات والاستعلامات المحفوظة من العملي إدارة الأوراق المنزلية أو فواتير العمل الحر أو سجلات الشركات الصغيرة على مدار سنوات عديدة.
تُبقي استضافة Docspell ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الأوراق الأكثر حساسية — السجلات الضريبية والفواتير الطبية والمستندات القانونية والنماذج الحكومية — داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها بدلاً من خدمة مستندات SaaS. يأتي النشر مزودًا بـ PostgreSQL للتخزين، و Solr للبحث بالنص الكامل، وخادم Docspell REST بالإضافة إلى عامل joex للتعرف الضوئي على الحروف (OCR) والتحويل، مع إنشاء حساب المالك لأرشيف المستندات عند التسجيل لأول مرة.
الميزات الأساسية في Docspell
OCR + NLP استخراج
يقوم بتشغيل التعرف الضوئي على الحروف (OCR) على كل عملية مسح ضوئي، ثم يستخرج التواريخ والمراسلين والمبالغ وجهات الاتصال بحيث تصل كل وثيقة إلى صندوق الوارد مصنفة مسبقًا بالفعل.
البحث في النص الكامل
بحث نصي كامل مدعوم من Solr عبر كل مستند — الفواتير والعقود والإيصالات ومرفقات البريد — مع فلاتر حسب العلامة والمجلد والحقل.
استيعاب البريد الإلكتروني والمجلدات
سحب مرفقات صندوق البريد عبر IMAP، وقبول تحميلات HTTP من الماسحات الضوئية، ومراقبة دليل للملفات التي يتم إسقاطها عبر SCP أو rsync.
الوسوم والحقول المخصصة
علّق على المستندات باستخدام العلامات، وتسميات المؤسسة، والحقول المخصصة (المبالغ، تواريخ العقود، تواريخ الانتهاء)، وعمليات البحث المحفوظة التي تُحدّث تلقائيًا.
متعدد المستخدمين ومتعدد المستأجرين
كل "مجموعة" هي مساحة عمل معزولة بمستخدميها ووثائقها وبياناتها الوصفية الخاصة، بحيث يمكن للعائلات أو الفرق الصغيرة مشاركة نسخة واحدة دون تداخل البيانات.
تحويل المستندات
يحول ملفات HTML و Office والصور والبريد الإلكتروني الواردة إلى ملفات PDF قابلة للبحث عبر WeasyPrint و Unoconv و Tesseract لأرشفة موحدة.
لماذا تشغّل Docspell على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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