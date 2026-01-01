Docspell هو خادم إدارة مستندات مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا مصمم لأكوام الأوراق التي تم مسحها ضوئيًا أو تنزيلها أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني. يقوم بتشغيل التعرف الضوئي على الحروف (OCR) على الملفات الواردة، ويستخرج التواريخ والمراسلين والمبالغ باستخدام معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، ويخزن البيانات الوصفية المهيكلة جنبًا إلى جنب مع المستند الأصلي بحيث يصبح الأرشيف بأكمله قابلاً للبحث بالنص الكامل. تجعل العلامات والحقول المخصصة والمجلدات والاستعلامات المحفوظة من العملي إدارة الأوراق المنزلية أو فواتير العمل الحر أو سجلات الشركات الصغيرة على مدار سنوات عديدة.

تُبقي استضافة Docspell ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) الأوراق الأكثر حساسية — السجلات الضريبية والفواتير الطبية والمستندات القانونية والنماذج الحكومية — داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها بدلاً من خدمة مستندات SaaS. يأتي النشر مزودًا بـ PostgreSQL للتخزين، و Solr للبحث بالنص الكامل، وخادم Docspell REST بالإضافة إلى عامل joex للتعرف الضوئي على الحروف (OCR) والتحويل، مع إنشاء حساب المالك لأرشيف المستندات عند التسجيل لأول مرة.