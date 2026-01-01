نشر Apache Zeppelin بنقرة واحدة.
دفتر ملاحظات قائم على الويب لتحليلات البيانات التفاعلية باستخدام Spark وSQL وScala وPython وR في مساحة عمل تعاونية واحدة.
اختر خطة VPS لـ Apache Zeppelin
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Apache Zeppelin؟
Apache Zeppelin هو دفتر ملاحظات ويب مفتوح المصدر مصمم لتحليلات البيانات التفاعلية واسعة النطاق على محركات مثل Apache Spark و Flink و Hive. على عكس دفاتر الملاحظات أحادية اللغة، يستخدم Zeppelin بنية مفسر قابلة للتوصيل تتيح لملاحظة واحدة مزج فقرات Scala و SQL و Python و R و shell مقابل البيانات المشتركة، مع تمرير النتائج بين اللغات من خلال تنسيق جدول مدمج.
تتيح استضافة Zeppelin ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) الاحتفاظ بدفاتر الملاحظات واتصالات مجموعات البيانات وبيانات اعتماد المفسر داخل بيئتك الخاصة، وتزيل تسعير كل مستخدم لخدمات دفاتر الملاحظات المدارة، وتمنحك تحكمًا كاملاً في تكوين Spark وذاكرة JVM وإدارة التبعيات.
الميزات الأساسية في Apache Zeppelin
فقرات متعددة اللغات
امزج Scala و SQL و Python و R و Markdown و shell داخل ملاحظة واحدة باستخدام مفسرات Zeppelin، مع مشاركة النتائج بين اللغات.
تكامل Spark الأصلي
الاتصال بـ Apache Spark مباشرةً لمعالجة البيانات الموزعة والتعلم الآلي وأعباء عمل التدفق دون الحاجة إلى توصيل يدوي.
تصورات مدمجة
حوّل أي نتيجة SQL أو DataFrame إلى مخططات شريطية أو خطية أو دائرية أو مبعثرة أو محورية، بدون أي كود للرسم البياني ومدخلات نماذج ديناميكية.
النظام البيئي للمترجمين
استعلم عن قواعد بيانات JDBC وFlink وHive وCassandra وElasticsearch والعديد من الأنظمة الأخرى من خلال مفسرات قابلة للتوصيل يتم تكوينها لكل ملاحظة.
دفاتر الملاحظات التعاونية
شارك الملاحظات المباشرة عبر عنوان URL، وقم بتضمينها في لوحات المعلومات، وجدولتها باستخدام مشغل cron المدمج لإعداد التقارير الآلية.
لماذا تشغّل Apache Zeppelin على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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