نشر The Lounge بنقرة واحدة.
عميل IRC مستضاف ذاتيًا ودائم التشغيل يبقيك متصلاً ويخزن سجل رسائلك الكامل عبر جميع الأجهزة.
اختر خطة VPS لـ The Lounge
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام The Lounge؟
The Lounge هو عميل IRC مستضاف ذاتيًا ومستند إلى الويب يعمل كـ "IRC bouncer" دائم — يبقى متصلاً بالشبكات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع حتى لا تفوتك أي رسائل. يقوم بتخزين سجل الدردشة الكامل ومزامنة علامات القراءة عبر جميع أجهزتك من خلال واجهة متصفح سريعة الاستجابة.
تمنح استضافة The Lounge ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) كل مستخدم تواجدًا دائمًا على IRC دون الحاجة إلى خدمة BNC منفصلة. يدعم حسابات مستخدمين متعددة، ومصادقة SASL و LDAP، وإشعارات الدفع، ومعاينات الروابط، واتصالات متزامنة بشبكات IRC متعددة.
الميزات الأساسية في The Lounge
اتصال دائم
يبقى ذا لاونج متصلاً بشبكات IRC على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، لذلك لا تفوتك أي رسائل أبدًا حتى عندما تكون أجهزتك غير متصلة بالإنترنت.
سجل الرسائل الكامل
يتم تخزين جميع الرسائل على جانب الخادم ومزامنتها عبر كل جهاز، مما يمنحك سجلًا كاملاً من أي متصفح.
دعم الشبكات المتعددة
اتصل بشبكات IRC متعددة في وقت واحد باستخدام حسابات منفصلة لكل مستخدم على الخادم الخاص بك.
إشعارات الدفع
احصل على إشعارات الدفع على الهاتف المحمول وسطح المكتب للتنبيهات والرسائل المباشرة دون إبقاء علامة تبويب المتصفح مفتوحة.
لماذا تشغّل The Lounge على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.