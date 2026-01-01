The Lounge هو عميل IRC مستضاف ذاتيًا ومستند إلى الويب يعمل كـ "IRC bouncer" دائم — يبقى متصلاً بالشبكات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع حتى لا تفوتك أي رسائل. يقوم بتخزين سجل الدردشة الكامل ومزامنة علامات القراءة عبر جميع أجهزتك من خلال واجهة متصفح سريعة الاستجابة.

تمنح استضافة The Lounge ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) كل مستخدم تواجدًا دائمًا على IRC دون الحاجة إلى خدمة BNC منفصلة. يدعم حسابات مستخدمين متعددة، ومصادقة SASL و LDAP، وإشعارات الدفع، ومعاينات الروابط، واتصالات متزامنة بشبكات IRC متعددة.