Bludit هو نظام إدارة محتوى مفتوح المصدر يعتمد على الملفات المسطحة، ويقوم بتخزين كل منشور وصفحة وإعداد كملفات Markdown و JSON على القرص. نظرًا لأنه لا يحتاج إلى MySQL أو PostgreSQL أو أي قاعدة بيانات أخرى، فإن النظام بأكمله أخف وأسرع في النسخ الاحتياطي وأسهل في الترحيل بين الخوادم مقارنة بأنظمة إدارة المحتوى التقليدية المعتمدة على PHP.

استضافة Bludit ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تمنح المدونين وأصحاب المواقع الصغيرة ملكية كاملة لمحتواهم ومظاهرهم، دون رسوم استضافة من طرف ثالث ودون قيود على المنصة. يمكن تعديل المنشورات من لوحة تحكم تعتمد على المتصفح أو مباشرة من نظام الملفات، ويأتي المشروع مزودًا بمدير صور مدمج ونظام إضافات ومظاهر حديثة جاهزة للتخصيص.