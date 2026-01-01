نشر Bludit بنقرة واحدة.
نظام إدارة محتوى (CMS) بسيط وسريع وآمن يعتمد على الملفات المسطحة للمدونات الشخصية والمواقع الصغيرة، ولا يتطلب قاعدة بيانات.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Bludit؟
Bludit هو نظام إدارة محتوى مفتوح المصدر يعتمد على الملفات المسطحة، ويقوم بتخزين كل منشور وصفحة وإعداد كملفات Markdown و JSON على القرص. نظرًا لأنه لا يحتاج إلى MySQL أو PostgreSQL أو أي قاعدة بيانات أخرى، فإن النظام بأكمله أخف وأسرع في النسخ الاحتياطي وأسهل في الترحيل بين الخوادم مقارنة بأنظمة إدارة المحتوى التقليدية المعتمدة على PHP.
استضافة Bludit ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) تمنح المدونين وأصحاب المواقع الصغيرة ملكية كاملة لمحتواهم ومظاهرهم، دون رسوم استضافة من طرف ثالث ودون قيود على المنصة. يمكن تعديل المنشورات من لوحة تحكم تعتمد على المتصفح أو مباشرة من نظام الملفات، ويأتي المشروع مزودًا بمدير صور مدمج ونظام إضافات ومظاهر حديثة جاهزة للتخصيص.
الميزات الأساسية في Bludit
لا يتطلب قاعدة بيانات
يخزن كل المحتوى في ملفات Markdown و JSON مسطحة بحيث يصبح النشر والنسخ الاحتياطي والتحكم في الإصدار بسيطًا مثل نسخ مجلد.
نشر ماركداون
اكتب المنشورات والصفحات بلغة Markdown باستخدام محرر مستند إلى المتصفح يدعم المسودات والنشر المجدول والفئات.
القوالب والإضافات
قم بتخصيص المظهر باستخدام سمات حديثة مدمجة وتوسيع الوظائف من خلال نظام إضافات دون لمس الكود الأساسي.
مدير الصور المُدمج
تحميل وتنظيم وتضمين الصور من مكتبة وسائط مدمجة في لوحة الإدارة دون الحاجة إلى خدمات تخزين خارجية.
أدوار متعددة المستخدمين
ادعُ المحررين والمؤلفين بصلاحيات مميزة حتى يتمكن مساهمون متعددون من النشر دون مشاركة حساب واحد.
لماذا تشغّل Bludit على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
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