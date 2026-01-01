Dockge هو مدير حِزم Docker Compose ذاتي الاستضافة ومركّز، تم بناؤه بواسطة مبتكر Uptime Kuma. بدلاً من محاولة إدارة كل عنصر أساسي في Docker، فإنه يقوم بشيء واحد على أكمل وجه: يتيح لك إنشاء حِزم Compose وتعديلها وبدئها وإيقافها وحذفها من خلال واجهة ويب سريعة وتفاعلية. يتميز محرر YAML المدمج بتمييز بناء الجملة والتحقق في الوقت الفعلي، ويمكنك تحويل أوامر docker run الموجودة إلى تنسيق Compose في ثوانٍ.

تخزين الحِزم كملفات عادية على القرص يعني أن Dockge يتناسب بشكل طبيعي مع أي سير عمل للنسخ الاحتياطي أو التحكم في الإصدار. يحافظ الاستضافة الذاتية على خصوصية تكوين البنية التحتية الخاصة بك ويوفر لك واجهة إدارة مستمرة تكون متاحة دائمًا، حتى عندما تكون بعيدًا عن الطرفية.