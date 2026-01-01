نشر Dockge بنقرة واحدة.
واجهة مستخدم تفاعلية مستضافة ذاتيًا لإدارة مكدسات Docker Compose دون الحاجة إلى سطر الأوامر.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Dockge؟
Dockge هو مدير حِزم Docker Compose ذاتي الاستضافة ومركّز، تم بناؤه بواسطة مبتكر Uptime Kuma. بدلاً من محاولة إدارة كل عنصر أساسي في Docker، فإنه يقوم بشيء واحد على أكمل وجه: يتيح لك إنشاء حِزم Compose وتعديلها وبدئها وإيقافها وحذفها من خلال واجهة ويب سريعة وتفاعلية. يتميز محرر YAML المدمج بتمييز بناء الجملة والتحقق في الوقت الفعلي، ويمكنك تحويل أوامر docker run الموجودة إلى تنسيق Compose في ثوانٍ.
تخزين الحِزم كملفات عادية على القرص يعني أن Dockge يتناسب بشكل طبيعي مع أي سير عمل للنسخ الاحتياطي أو التحكم في الإصدار. يحافظ الاستضافة الذاتية على خصوصية تكوين البنية التحتية الخاصة بك ويوفر لك واجهة إدارة مستمرة تكون متاحة دائمًا، حتى عندما تكون بعيدًا عن الطرفية.
الميزات الأساسية في Dockge
محرر YAML تفاعلي
يسهّل تمييز بناء الجملة والتحقق المباشر كتابة وتحديث ملفات Compose مباشرة في المتصفح.
بث السجلات في الوقت الحقيقي
تدفق سجلات الحاوية مباشرة في واجهة المستخدم حتى تتمكن من مراقبة بدء التشغيل والأخطاء والمخرجات دون الحاجة لفتح طرفية.
دوكر تشغيل محول
الصق أي أمر تشغيل Docker وسيقوم Dockge بتحويله تلقائيًا إلى ملف docker-compose.yaml جاهز للاستخدام.
تخزين المكدس المستند إلى ملف
يتم تخزين جميع ملفات Compose كملفات عادية على القرص، مما يجعل النسخ الاحتياطي والتحكم في الإصدار أمرًا مباشرًا.
بصمة خفيفة
الحد الأدنى من استهلاك الموارد يترك وحدة المعالجة المركزية والذاكرة متاحة للتطبيقات التي تديرها بالفعل.
لماذا تشغّل Dockge على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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