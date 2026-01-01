OpenFGA هو محرك ترخيص مفتوح المصدر مبني على مبادئ Google Zanzibar — نظام الأذونات الموزع عالميًا الذي يدعم Google Drive و Docs و Calendar. يتيح لفرق الهندسة تحديد وتطبيق سياسات التحكم في الوصول الدقيقة باستخدام لغة نمذجة قابلة للقراءة البشرية، ثم تقييم تلك السياسات بمعدل نقل عالٍ عبر واجهة برمجة تطبيقات HTTP أو gRPC بسيطة. نماذج ReBAC (التحكم في الوصول المستند إلى العلاقات)، و RBAC (المستند إلى الأدوار)، و ABAC (المستند إلى السمات) كلها مدعومة أصلاً، ويمكن دمجها ضمن مخطط ترخيص واحد.

تُبقي استضافة OpenFGA ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) منطق الترخيص وبيانات العلاقات تحت سيطرتك الكاملة، بدون تقييد من البائع أو تسعير لكل فحص. تعمل فحوصات الترخيص بزمن استجابة منخفض مقابل مخزن PostgreSQL الخاص بك، وتتكامل واجهة برمجة التطبيقات بسلاسة مع التطبيقات المكتوبة بأي لغة من خلال حزم تطوير البرامج (SDKs) الرسمية.