نشر OpenFGA بنقرة واحدة.
محرك ترخيص عالي الأداء مستوحى من Google Zanzibar لنمذجة وتطبيق التحكم الدقيق في الوصول عبر واجهات برمجة تطبيقات HTTP و gRPC.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام OpenFGA؟
OpenFGA هو محرك ترخيص مفتوح المصدر مبني على مبادئ Google Zanzibar — نظام الأذونات الموزع عالميًا الذي يدعم Google Drive و Docs و Calendar. يتيح لفرق الهندسة تحديد وتطبيق سياسات التحكم في الوصول الدقيقة باستخدام لغة نمذجة قابلة للقراءة البشرية، ثم تقييم تلك السياسات بمعدل نقل عالٍ عبر واجهة برمجة تطبيقات HTTP أو gRPC بسيطة. نماذج ReBAC (التحكم في الوصول المستند إلى العلاقات)، و RBAC (المستند إلى الأدوار)، و ABAC (المستند إلى السمات) كلها مدعومة أصلاً، ويمكن دمجها ضمن مخطط ترخيص واحد.
تُبقي استضافة OpenFGA ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) منطق الترخيص وبيانات العلاقات تحت سيطرتك الكاملة، بدون تقييد من البائع أو تسعير لكل فحص. تعمل فحوصات الترخيص بزمن استجابة منخفض مقابل مخزن PostgreSQL الخاص بك، وتتكامل واجهة برمجة التطبيقات بسلاسة مع التطبيقات المكتوبة بأي لغة من خلال حزم تطوير البرامج (SDKs) الرسمية.
الميزات الأساسية في OpenFGA
نموذج جوجل زنجبار
عبر عن سياسات التفويض كصفوف علاقة مُحددة النوع — وهو نفس النهج الذي تستخدمه Google Drive — مما يتيح تحكمًا متسقًا وقابلاً للتوسع في الوصول عبر الخدمات.
فحوصات ذات كمون منخفض
مصمم للمسار الحرج للطلب، يقوم OpenFGA بتقييم فحوصات التفويض في أجزاء من الثانية حتى لا تصبح قرارات الأذونات أبدًا عنق زجاجة في الطلبات التي يواجهها المستخدم.
واجهات برمجة تطبيقات HTTP و gRPC
تقييم فحوصات الوصول، وكتابة مجموعات العلاقات، وتوسيع أشجار الوصول عبر كل من HTTP و gRPC، مع SDKs رسمية لـ Go و Node.js و Python و Java و .NET.
نماذج مصادقة متعددة
حدد سياسات RBAC و ReBAC و ABAC — أو ادمج الثلاثة معًا — ضمن مخطط ترخيص واحد يغطي كل نوع مورد في تطبيقك.
استمرارية PostgreSQL
يتم تخزين أزواج العلاقات وإصدارات النموذج في قاعدة بيانات PostgreSQL، مما يوفر حالة تخويل دائمة وقابلة للاستعلام مع اتساق المعاملات.
لماذا تشغّل OpenFGA على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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