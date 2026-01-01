خصم يصل إلى 68% على OpenFGA

نشر OpenFGA بنقرة واحدة.

محرك ترخيص عالي الأداء مستوحى من Google Zanzibar لنمذجة وتطبيق التحكم الدقيق في الوصول عبر واجهات برمجة تطبيقات HTTP و gRPC.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
اختر خطة
ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر OpenFGA بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ OpenFGA

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام OpenFGA؟

OpenFGA هو محرك ترخيص مفتوح المصدر مبني على مبادئ Google Zanzibar — نظام الأذونات الموزع عالميًا الذي يدعم Google Drive و Docs و Calendar. يتيح لفرق الهندسة تحديد وتطبيق سياسات التحكم في الوصول الدقيقة باستخدام لغة نمذجة قابلة للقراءة البشرية، ثم تقييم تلك السياسات بمعدل نقل عالٍ عبر واجهة برمجة تطبيقات HTTP أو gRPC بسيطة. نماذج ReBAC (التحكم في الوصول المستند إلى العلاقات)، و RBAC (المستند إلى الأدوار)، و ABAC (المستند إلى السمات) كلها مدعومة أصلاً، ويمكن دمجها ضمن مخطط ترخيص واحد.

تُبقي استضافة OpenFGA ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) منطق الترخيص وبيانات العلاقات تحت سيطرتك الكاملة، بدون تقييد من البائع أو تسعير لكل فحص. تعمل فحوصات الترخيص بزمن استجابة منخفض مقابل مخزن PostgreSQL الخاص بك، وتتكامل واجهة برمجة التطبيقات بسلاسة مع التطبيقات المكتوبة بأي لغة من خلال حزم تطوير البرامج (SDKs) الرسمية.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في OpenFGA

نموذج جوجل زنجبار

عبر عن سياسات التفويض كصفوف علاقة مُحددة النوع — وهو نفس النهج الذي تستخدمه Google Drive — مما يتيح تحكمًا متسقًا وقابلاً للتوسع في الوصول عبر الخدمات.

فحوصات ذات كمون منخفض

مصمم للمسار الحرج للطلب، يقوم OpenFGA بتقييم فحوصات التفويض في أجزاء من الثانية حتى لا تصبح قرارات الأذونات أبدًا عنق زجاجة في الطلبات التي يواجهها المستخدم.

واجهات برمجة تطبيقات HTTP و gRPC

تقييم فحوصات الوصول، وكتابة مجموعات العلاقات، وتوسيع أشجار الوصول عبر كل من HTTP و gRPC، مع SDKs رسمية لـ Go و Node.js و Python و Java و .NET.

نماذج مصادقة متعددة

حدد سياسات RBAC و ReBAC و ABAC — أو ادمج الثلاثة معًا — ضمن مخطط ترخيص واحد يغطي كل نوع مورد في تطبيقك.

استمرارية PostgreSQL

يتم تخزين أزواج العلاقات وإصدارات النموذج في قاعدة بيانات PostgreSQL، مما يوفر حالة تخويل دائمة وقابلة للاستعلام مع اتساق المعاملات.

لماذا تشغّل OpenFGA على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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