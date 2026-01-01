PentAGI هو نظام وكيل ذكاء اصطناعي مستقل تمامًا ينفذ مهام اختبار الاختراق المعقدة دون الحاجة إلى إشراف بشري مستمر. يقوم بتنسيق وكلاء ذكاء اصطناعي متخصصين — مخططين، باحثين، مبرمجين، ومختبري اختراق — يقومون بتحليل الهدف، واختيار الأدوات المناسبة، وتنفيذها داخل حاويات Docker معزولة لاكتشاف الثغرات الأمنية والتحقق منها.

قم بتوصيل مفاتيح OpenAI أو Anthropic أو Google Gemini الخاصة بك وسيقوم PentAGI بإدارة العملية بأكملها، من الاستطلاع إلى إعداد التقارير، باستخدام قاعدة معرفية قابلة للبحث مدعومة بقاعدة بيانات pgvector وكاشط ويب مدمج. تضمن الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء بيانات الفحص الحساسة وبيانات الاعتماد والنتائج بالكامل على بنيتك التحتية بدلاً من خدمة أمنية تابعة لجهة خارجية.