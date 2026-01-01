نشر PentAGI بنقرة واحدة.
نظام وكيل ذكاء اصطناعي مستقل تمامًا يقوم بتشغيل مهام اختبار اختراق معقدة من لوحة تحكم واحدة مستضافة ذاتيًا.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام PentAGI؟
PentAGI هو نظام وكيل ذكاء اصطناعي مستقل تمامًا ينفذ مهام اختبار الاختراق المعقدة دون الحاجة إلى إشراف بشري مستمر. يقوم بتنسيق وكلاء ذكاء اصطناعي متخصصين — مخططين، باحثين، مبرمجين، ومختبري اختراق — يقومون بتحليل الهدف، واختيار الأدوات المناسبة، وتنفيذها داخل حاويات Docker معزولة لاكتشاف الثغرات الأمنية والتحقق منها.
قم بتوصيل مفاتيح OpenAI أو Anthropic أو Google Gemini الخاصة بك وسيقوم PentAGI بإدارة العملية بأكملها، من الاستطلاع إلى إعداد التقارير، باستخدام قاعدة معرفية قابلة للبحث مدعومة بقاعدة بيانات pgvector وكاشط ويب مدمج. تضمن الاستضافة الذاتية على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بقاء بيانات الفحص الحساسة وبيانات الاعتماد والنتائج بالكامل على بنيتك التحتية بدلاً من خدمة أمنية تابعة لجهة خارجية.
الميزات الأساسية في PentAGI
وكلاء AI مستقلون
يتعاون عملاء التخطيط والبحث والبرمجة واختبار الاختراق لتنفيذ مهام كاملة بدون تدخل بشري خطوة بخطوة.
أحضر LLM الخاص بك
قم بتوصيل نماذج OpenAI، وAnthropic، وGoogle Gemini، وDeepSeek، أو Ollama المحلية وبدّل بين المزودين وقتما تشاء.
تنفيذ أداة معزول
الوكلاء ينشئون حاويات Docker مؤقتة لتشغيل أدوات الأمان، مع إبقاء كل أمر في بيئة معزولة بعيدًا عن المضيف.
قاعدة المعرفة المتجهة
تمنح قاعدة بيانات pgvector المجمعة الوكلاء ذاكرة طويلة المدى للاكتشافات والأهداف والخطوات السابقة عبر مهمة.
بحث ويب مُدمج
تسمح أداة كشط مدمجة وموصلات بحث للوكلاء بجمع الثغرات الأمنية والإرشادات والوثائق حسب الطلب.
لماذا تشغّل PentAGI على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.