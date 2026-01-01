يربط SuggestArr بخادم الوسائط الخاص بك (Jellyfin أو Plex أو Emby) ومثيل Seer الخاص بك لأتمتة دورة اكتشاف الوسائط وطلبها. يقرأ سجل المشاهدة الأخير، ويجد أفلامًا وبرامج تلفزيونية مماثلة عبر قاعدة بيانات TMDb، ويرسل طلبات التنزيل تلقائيًا وفقًا لجدول زمني قابل للتكوين — مما يغلق الحلقة بين ما تشاهده اليوم وما يظهر في مكتبتك غدًا.

على عكس سير عمل الطلبات اليدوية، يعمل SuggestArr تلقائيًا. يضيف وضع AI اختياري يستخدم أي واجهة برمجة تطبيقات متوافقة مع OpenAI (بما في ذلك Ollama المحلي) توصيات فائقة التخصيص مع البحث باللغة الطبيعية. يتم الإعداد من خلال معالج واجهة المستخدم الويب بعد النشر — لا يلزم توفير بيانات اعتماد API وقت النشر.