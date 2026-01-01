نشر SuggestArr بنقرة واحدة.
محرك توصيات وسائط آلي يحلل سجل المشاهدة ويطلب محتوى مشابهًا عبر Seer.
اختر خطة VPS لـ SuggestArr
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام SuggestArr؟
يربط SuggestArr بخادم الوسائط الخاص بك (Jellyfin أو Plex أو Emby) ومثيل Seer الخاص بك لأتمتة دورة اكتشاف الوسائط وطلبها. يقرأ سجل المشاهدة الأخير، ويجد أفلامًا وبرامج تلفزيونية مماثلة عبر قاعدة بيانات TMDb، ويرسل طلبات التنزيل تلقائيًا وفقًا لجدول زمني قابل للتكوين — مما يغلق الحلقة بين ما تشاهده اليوم وما يظهر في مكتبتك غدًا.
على عكس سير عمل الطلبات اليدوية، يعمل SuggestArr تلقائيًا. يضيف وضع AI اختياري يستخدم أي واجهة برمجة تطبيقات متوافقة مع OpenAI (بما في ذلك Ollama المحلي) توصيات فائقة التخصيص مع البحث باللغة الطبيعية. يتم الإعداد من خلال معالج واجهة المستخدم الويب بعد النشر — لا يلزم توفير بيانات اعتماد API وقت النشر.
الميزات الأساسية في SuggestArr
تحليل سجل المشاهدة
يقرأ سجل التشغيل الأخير من Jellyfin أو Plex أو Emby لتحديد ما يشاهده المستخدمون ويعرض المرشحين المناسبين للتوصيات الجديدة.
تقديم طلب آلي
يرسل طلبات الوسائط مباشرة إلى مثيل Seer الخاص بك وفق جدول زمني قابل للتكوين (cron schedule)، دون الحاجة إلى تدخل يدوي بعد الإعداد الأولي.
توصيات مدعومة من TMDb
يكتشف عناوين مشابهة باستخدام واجهة برمجة تطبيقات قاعدة بيانات الأفلام (The Movie Database API) مع مرشحات للنوع والتقييم وسنة الإصدار واللغة وتوفر البث المباشر.
الاكتشاف المدعوم بالذكاء الاصطناعي
تكامل LLM الاختياري مع OpenAI أو Ollama أو Gemini أو LiteLLM يوفر توصيات مخصصة ويمكّن البحث عن الوسائط باللغة الطبيعية.
عارض السجلات في الوقت الفعلي
لوحة تحكم مدمجة مع سجلات مفلترة مباشرة تُظهر بالضبط ما تم التوصية به وطلبه وتخطيه خلال كل تشغيل تلقائي.
لماذا تشغّل SuggestArr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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