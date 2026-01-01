Password Pusher هو تطبيق مفتوح المصدر يغني عن العادة الخطيرة المتمثلة في إرسال بيانات الاعتماد عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية كنص عادي. بدلاً من إرسال السر مباشرة، يمكنك إنشاء رابط URL يستخدم لمرة واحدة يقوم بتسليم الحمولة مرة واحدة ثم يحذف نفسه بناءً على عدد المشاهدات، أو الوقت المنقضي، أو كليهما. يتم دعم كلمات المرور والملفات وعناوين URL ورموز QR، ويمكن أن يتطلب كل إرسال عبارة مرور إضافية قبل الكشف عنه.

استضافة Password Pusher ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل سر داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها — لا توجد خدمة SaaS تابعة لجهة خارجية تقرأ أو تسجل أو تحتفظ ببيانات الاعتماد المشتركة الخاصة بك، ويبقى سجل التدقيق الكامل على الخادم الخاص بك جنبًا إلى جنب مع البيانات.