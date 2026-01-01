خصم يصل إلى 68% على Password Pusher

نشر Password Pusher بتثبيت بنقرة واحدة.

خدمة مفتوحة المصدر لمشاركة كلمات المرور والملفات والروابط عبر روابط ذاتية التدمير تنتهي صلاحيتها بعد عدد معين من المشاهدات أو بمرور الوقت.

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خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
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نشر Password Pusher بتثبيت بنقرة واحدة.

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خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Password Pusher؟

Password Pusher هو تطبيق مفتوح المصدر يغني عن العادة الخطيرة المتمثلة في إرسال بيانات الاعتماد عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية كنص عادي. بدلاً من إرسال السر مباشرة، يمكنك إنشاء رابط URL يستخدم لمرة واحدة يقوم بتسليم الحمولة مرة واحدة ثم يحذف نفسه بناءً على عدد المشاهدات، أو الوقت المنقضي، أو كليهما. يتم دعم كلمات المرور والملفات وعناوين URL ورموز QR، ويمكن أن يتطلب كل إرسال عبارة مرور إضافية قبل الكشف عنه.

استضافة Password Pusher ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل سر داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها — لا توجد خدمة SaaS تابعة لجهة خارجية تقرأ أو تسجل أو تحتفظ ببيانات الاعتماد المشتركة الخاصة بك، ويبقى سجل التدقيق الكامل على الخادم الخاص بك جنبًا إلى جنب مع البيانات.

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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Password Pusher

روابط ذاتية التدمير

تنتهي صلاحية عناوين URL لمرة واحدة بعد عدد محدد من المشاهدات أو فترة زمنية، لذلك لا يمكن إعادة قراءة الأسرار أو تسريبها من صناديق البريد الوارد.

حماية عبارة المرور

أضف عبارة مرور منفصلة بالإضافة إلى الرابط بحيث لا يكون عنوان URL المعترض وحده كافيًا لكشف السر.

ملف ورمز QR

دفع كلمات المرور والملفات وعناوين URL ورموز QR عبر نفس تدفق التسليم المدقق مع سياسات انتهاء الصلاحية لكل نوع.

تسجيل تدقيق شامل

تتبع عمليات الإنشاء والاسترجاع وهوية المشاهد لكل عملية دفع، مع حسابات اختيارية ومصادقة ثنائية للوحة التحكم.

تخصيص العلامة التجارية

تخصيص واجهة المستخدم (UI) بعنوانك الخاص وشعارك ونسقك وتذييلك للفرق الداخلية أو عمليات النشر الموجهة للعملاء.

JSON API

دمج مشاركة كلمات المرور في البرامج النصية، أو مسارات CI، أو الأدوات الداخلية من خلال JSON API v2 الموثقة.

لماذا تشغّل Password Pusher على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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