نشر Password Pusher بتثبيت بنقرة واحدة.
خدمة مفتوحة المصدر لمشاركة كلمات المرور والملفات والروابط عبر روابط ذاتية التدمير تنتهي صلاحيتها بعد عدد معين من المشاهدات أو بمرور الوقت.
اختر خطة VPS لـ Password Pusher
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Password Pusher؟
Password Pusher هو تطبيق مفتوح المصدر يغني عن العادة الخطيرة المتمثلة في إرسال بيانات الاعتماد عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية كنص عادي. بدلاً من إرسال السر مباشرة، يمكنك إنشاء رابط URL يستخدم لمرة واحدة يقوم بتسليم الحمولة مرة واحدة ثم يحذف نفسه بناءً على عدد المشاهدات، أو الوقت المنقضي، أو كليهما. يتم دعم كلمات المرور والملفات وعناوين URL ورموز QR، ويمكن أن يتطلب كل إرسال عبارة مرور إضافية قبل الكشف عنه.
استضافة Password Pusher ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل سر داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها — لا توجد خدمة SaaS تابعة لجهة خارجية تقرأ أو تسجل أو تحتفظ ببيانات الاعتماد المشتركة الخاصة بك، ويبقى سجل التدقيق الكامل على الخادم الخاص بك جنبًا إلى جنب مع البيانات.
الميزات الأساسية في Password Pusher
روابط ذاتية التدمير
تنتهي صلاحية عناوين URL لمرة واحدة بعد عدد محدد من المشاهدات أو فترة زمنية، لذلك لا يمكن إعادة قراءة الأسرار أو تسريبها من صناديق البريد الوارد.
حماية عبارة المرور
أضف عبارة مرور منفصلة بالإضافة إلى الرابط بحيث لا يكون عنوان URL المعترض وحده كافيًا لكشف السر.
ملف ورمز QR
دفع كلمات المرور والملفات وعناوين URL ورموز QR عبر نفس تدفق التسليم المدقق مع سياسات انتهاء الصلاحية لكل نوع.
تسجيل تدقيق شامل
تتبع عمليات الإنشاء والاسترجاع وهوية المشاهد لكل عملية دفع، مع حسابات اختيارية ومصادقة ثنائية للوحة التحكم.
تخصيص العلامة التجارية
تخصيص واجهة المستخدم (UI) بعنوانك الخاص وشعارك ونسقك وتذييلك للفرق الداخلية أو عمليات النشر الموجهة للعملاء.
JSON API
دمج مشاركة كلمات المرور في البرامج النصية، أو مسارات CI، أو الأدوات الداخلية من خلال JSON API v2 الموثقة.
لماذا تشغّل Password Pusher على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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