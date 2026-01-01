نشر Vince Analytics بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة تحليلات ويب صديقة للخصوصية وذاتية الاستضافة، وهي بديل مباشر لـ Google Analytics.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Vince Analytics؟
Vince Analytics هو خادم تحليلات ويب خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا، مصمم للأفراد والفرق الصغيرة الذين يرغبون في التحكم الكامل ببيانات زوارهم. لا يتطلب قاعدة بيانات خارجية، ويأتي كملف ثنائي واحد، ويخزن كل شيء محليًا — مما يسهل تشغيله على أي خادم افتراضي خاص (VPS) دون إعداد معقد.
يتوافق Vince مع نصوص تتبع Plausible Analytics، لذا يمكنك ترحيل المواقع الحالية دون تغيير كود الواجهة الأمامية الخاص بك. يتتبع مشاهدات الصفحات، والزوار الفريدين، والمُحيلين، والأحداث المخصصة مع البقاء متوافقًا تمامًا مع لوائح GDPR و CCPA و PECR — لا يتطلب ملفات تعريف الارتباط.
الميزات الأساسية في Vince Analytics
لا حاجة لملفات تعريف الارتباط
يتتبع Vince الزوار بدون ملفات تعريف الارتباط أو المعرفات الشخصية، مما يحافظ على امتثال موقعك الكامل لـ GDPR و CCPA و PECR جاهزًا للاستخدام.
نصوص متوافقة مع Plausible
قم بتضمين نفس نص التتبع المستخدم لتحليلات Plausible ووجهه إلى مثيل Vince الخاص بك — لا توجد تغييرات في الواجهة الأمامية مطلوبة عند الترحيل.
صفر تبعيات خارجية
تأتي المنصة بأكملها كملف ثنائي واحد مع قاعدة بيانات مدمجة، لذلك لا يوجد أي شيء إضافي لتثبيته أو تهيئته أو صيانته بجانبه.
مواقع وفعاليات غير محدودة
أضف قدر ما تسمح به موارد الـ VPS الخاص بك من المواقع واجمع قدر ما تحتاج إليه من الأحداث — لا توجد قيود مصطنعة تعتمد على الخطة.
لوحات المعلومات العامة والمشتركة
شارك لوحات معلومات التحليلات علنًا أو عبر روابط فريدة محمية بكلمة مرور، مما يمنح أصحاب المصلحة إمكانية الوصول دون الكشف عن حساب المسؤول الخاص بك.
لماذا تشغّل Vince Analytics على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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