Vince Analytics هو خادم تحليلات ويب خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا، مصمم للأفراد والفرق الصغيرة الذين يرغبون في التحكم الكامل ببيانات زوارهم. لا يتطلب قاعدة بيانات خارجية، ويأتي كملف ثنائي واحد، ويخزن كل شيء محليًا — مما يسهل تشغيله على أي خادم افتراضي خاص (VPS) دون إعداد معقد.

يتوافق Vince مع نصوص تتبع Plausible Analytics، لذا يمكنك ترحيل المواقع الحالية دون تغيير كود الواجهة الأمامية الخاص بك. يتتبع مشاهدات الصفحات، والزوار الفريدين، والمُحيلين، والأحداث المخصصة مع البقاء متوافقًا تمامًا مع لوائح GDPR و CCPA و PECR — لا يتطلب ملفات تعريف الارتباط.