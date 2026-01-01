Wizarr هو نظام استضافة ذاتية لإدارة الدعوات والمستخدمين لخوادم الوسائط Plex و Jellyfin و Emby. يقوم بإنشاء روابط دعوة آمنة وقابلة للمشاركة مع تواريخ انتهاء صلاحية قابلة للتكوين، وقيود الوصول إلى المكتبة، وحدود مدة الحساب، ثم يرشد المستخدمين الجدد خلال عملية إعداد موجهة للاتصال بسرعة.

استضافة Wizarr ذاتيًا بجانب خادم الوسائط الخاص بك يمنحك تحكمًا دقيقًا في من لديه حق الوصول ومدة هذا الوصول دون الحاجة إلى إدارة حسابات المستخدمين يدويًا في لوحة تحكم كل خادم وسائط. تتبع الدعوات، وإدارة الجلسات، وأدوات الأعضاء بالجملة تجعل إدارة مكتبة وسائط مشتركة عملية على أي نطاق.