نشر Wizarr بنقرة واحدة.
نظام إدارة الدعوات والمستخدمين لـ Plex و Jellyfin و Emby مع إعداد أولي موجه وضوابط وصول.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Wizarr؟
Wizarr هو نظام استضافة ذاتية لإدارة الدعوات والمستخدمين لخوادم الوسائط Plex و Jellyfin و Emby. يقوم بإنشاء روابط دعوة آمنة وقابلة للمشاركة مع تواريخ انتهاء صلاحية قابلة للتكوين، وقيود الوصول إلى المكتبة، وحدود مدة الحساب، ثم يرشد المستخدمين الجدد خلال عملية إعداد موجهة للاتصال بسرعة.
استضافة Wizarr ذاتيًا بجانب خادم الوسائط الخاص بك يمنحك تحكمًا دقيقًا في من لديه حق الوصول ومدة هذا الوصول دون الحاجة إلى إدارة حسابات المستخدمين يدويًا في لوحة تحكم كل خادم وسائط. تتبع الدعوات، وإدارة الجلسات، وأدوات الأعضاء بالجملة تجعل إدارة مكتبة وسائط مشتركة عملية على أي نطاق.
الميزات الأساسية في Wizarr
روابط الدعوة
أنشئ روابط دعوة فريدة بتواريخ انتهاء صلاحية وحدود استخدام لمشاركة وصول محدد إلى خادم الوسائط الخاص بك.
قيود المكتبة
تقييد المستخدمين المدعوين بمكتبات محددة حتى يتمكن الضيوف من الوصول فقط إلى المحتوى الذي شاركته معهم صراحةً.
إعداد المستخدم الموجه
المدعوون الجدد يتبعون دليل إعداد خطوة بخطوة يرشدهم خلال إنشاء حساب وربط تطبيق الوسائط الخاص بهم.
دعم الخوادم المتعددة
إدارة المستخدمين عبر خوادم Plex و Jellyfin و Emby من لوحة تحكم Wizarr واحدة.
تتبع الدعوات
راقب الدعوات التي تم استخدامها، ومتى، ومن قبل من للحفاظ على قائمة الأعضاء الخاصة بك دقيقة ومحدثة.
لماذا تشغّل Wizarr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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