نشر Gramps Web بنقرة واحدة.
منصة أنساب ذاتية الاستضافة لبناء واستكشاف ومشاركة أشجار العائلة من أي متصفح.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Gramps Web؟
Gramps Web هو واجهة الويب التعاونية لـ Gramps، وهي منصة علم الأنساب مفتوحة المصدر الأكثر استخدامًا. تحول قاعدة بيانات شجرة عائلتك الخاصة إلى تطبيق ويب متعدد المستخدمين — يمكن الوصول إليه من أي متصفح — مكتمل بالرسوم البيانية التفاعلية والخرائط والبحث بالنص الكامل وأدوات تحليل الحمض النووي. على عكس خدمات علم الأنساب السحابية التي تحقق أرباحًا من بيانات تاريخ عائلتك، يعمل Gramps Web بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، مما يحافظ على كل سجل للأجداد ووثيقة وصورة تحت سيطرتك الكاملة.
يستخدم Gramps Web تنسيق قاعدة البيانات الأصلي لـ Gramps، لذلك يتم استيراد بيانات Gramps المكتبية الموجودة مباشرة وتتم مزامنة التغييرات التي تتم عبر واجهة الويب مرة أخرى مع تطبيق سطح المكتب. يصبح المستخدم الأول الذي يسجل هو مالك الشجرة والمسؤول.
الميزات الأساسية في Gramps Web
مخططات العائلة التفاعلية
توفر مخططات المروحة، وعروض شجرة العائلة، وأشجار الأحفاد، وتصورات الخط الزمني وجهات نظر مختلفة حول تاريخ عائلتك في المتصفح.
بحث بالنص الكامل
ابحث في كل شخص ومكان وحدث ومصدر وملاحظة في شجرتك على الفور — بما في ذلك المحتوى داخل المستندات والوسائط المرفقة.
مزامنة سطح المكتب
يستخدم تنسيق قاعدة بيانات Gramps الأصلي للمزامنة ثنائية الاتجاه مع تطبيق Gramps لسطح المكتب، لتبقى تعديلات الويب وسطح المكتب متوافقة.
التعاون متعدد المستخدمين
ادعُ أفراد العائلة بأذونات قائمة على الأدوار — يمكن للمحررين إضافة سجلات بينما يمكن للمشاهدين التصفح فقط، مما يحافظ على تنظيم بياناتك.
أدوات تحليل الحمض النووي
متصفح الكروموسومات، وتصور مقاطع الحمض النووي المشتركة، وإدارة المجموعات لدمج بيانات الأنساب الجينية جنبًا إلى جنب مع السجلات التقليدية.
لماذا تشغّل Gramps Web على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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