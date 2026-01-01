Gramps Web هو واجهة الويب التعاونية لـ Gramps، وهي منصة علم الأنساب مفتوحة المصدر الأكثر استخدامًا. تحول قاعدة بيانات شجرة عائلتك الخاصة إلى تطبيق ويب متعدد المستخدمين — يمكن الوصول إليه من أي متصفح — مكتمل بالرسوم البيانية التفاعلية والخرائط والبحث بالنص الكامل وأدوات تحليل الحمض النووي. على عكس خدمات علم الأنساب السحابية التي تحقق أرباحًا من بيانات تاريخ عائلتك، يعمل Gramps Web بالكامل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، مما يحافظ على كل سجل للأجداد ووثيقة وصورة تحت سيطرتك الكاملة.

يستخدم Gramps Web تنسيق قاعدة البيانات الأصلي لـ Gramps، لذلك يتم استيراد بيانات Gramps المكتبية الموجودة مباشرة وتتم مزامنة التغييرات التي تتم عبر واجهة الويب مرة أخرى مع تطبيق سطح المكتب. يصبح المستخدم الأول الذي يسجل هو مالك الشجرة والمسؤول.