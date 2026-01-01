Linkwarden هو مدير إشارات مرجعية مستضاف ذاتيًا يحل مشكلة تعفن الروابط عن طريق أرشفة لقطات الصفحة الكاملة تلقائيًا — بما في ذلك الصور والتنسيق — في اللحظة التي تحفظ فيها رابطًا. تبقى إشاراتك المرجعية قابلة للقراءة بعد سنوات بغض النظر عما يحدث للرابط الأصلي. تتيح لك المجموعات والعلامات والميزات البارزة والتعليقات التوضيحية بناء قواعد معرفية منظمة بدلاً من قوائم الروابط المسطحة.

يمنحك استضافة Linkwarden ذاتيًا أرشفة غير محدودة محدودة فقط بمساحة تخزين خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، وخصوصية تامة لأنماط تصفحك، ولا يوجد خطر فقدان سنوات من الإشارات المرجعية المنسقة بسبب إغلاق خدمة سحابية أو تغيير نموذج تسعيرها.