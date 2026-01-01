نشر Linkwarden بتثبيت بنقرة واحدة.
مدير إشارات مرجعية تعاوني يقوم بأرشفة لقطات كاملة لصفحات الويب بحيث لا تتعطل الروابط المحفوظة أبدًا.
اختر خطة VPS لـ Linkwarden
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Linkwarden؟
Linkwarden هو مدير إشارات مرجعية مستضاف ذاتيًا يحل مشكلة تعفن الروابط عن طريق أرشفة لقطات الصفحة الكاملة تلقائيًا — بما في ذلك الصور والتنسيق — في اللحظة التي تحفظ فيها رابطًا. تبقى إشاراتك المرجعية قابلة للقراءة بعد سنوات بغض النظر عما يحدث للرابط الأصلي. تتيح لك المجموعات والعلامات والميزات البارزة والتعليقات التوضيحية بناء قواعد معرفية منظمة بدلاً من قوائم الروابط المسطحة.
يمنحك استضافة Linkwarden ذاتيًا أرشفة غير محدودة محدودة فقط بمساحة تخزين خادمك الافتراضي الخاص (VPS)، وخصوصية تامة لأنماط تصفحك، ولا يوجد خطر فقدان سنوات من الإشارات المرجعية المنسقة بسبب إغلاق خدمة سحابية أو تغيير نموذج تسعيرها.
الميزات الأساسية في Linkwarden
أرشفة صفحة كاملة
يلتقط تلقائيًا لقطات كاملة للصفحات مع الصور بحيث يتم الاحتفاظ بالمحتوى الذي تم وضع إشارة مرجعية عليه حتى عندما تصبح المواقع الأصلية غير متصلة بالإنترنت.
مجموعات و وسوم
نظم الإشارات المرجعية في مجموعات مسماة بعلامات مخصصة وشروحات لقواعد معرفية منظمة وقابلة للبحث.
التعاون متعدد المستخدمين
شارك المجموعات مع أعضاء الفريق وقم بإدارة الوصول بصلاحيات خاصة لكل مستخدم لأغراض البحث الجماعي ومشاركة المعرفة.
البحث بالنص الكامل
ابحث عبر محتوى الصفحات المؤرشفة والعناوين والأوصاف والتعليقات التوضيحية للعثور على أي شيء في مجموعتك على الفور.
ملحقات المتصفح
احفظ الصفحات مباشرة من Chrome أو Firefox بنقرة واحدة، مع قيام الإضافة بالتقاط المحتوى قبل أن يختفي.
لماذا تشغّل Linkwarden على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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