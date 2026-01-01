MySpeed هي أداة خفيفة الوزن ومستضافة ذاتيًا لمراقبة اختبار السرعة تتتبع أداء اتصال الإنترنت الخاص بك باستمرار. تقوم بإجراء اختبارات سرعة آلية بجدول زمني قابل للتكوين باستخدام Ookla أو LibreSpeed أو Cloudflare، ثم تخزن النتائج محليًا في قاعدة بيانات SQLite حتى تتمكن من تحليل الاتجاهات على مدار الأيام والأسابيع والأشهر.

بالإضافة إلى القياسات الأولية، يوفر MySpeed رسومًا بيانية تفاعلية، وسياسة قابلة للتكوين للاحتفاظ بالبيانات، وإشعارات فحص السلامة عبر البريد الإلكتروني أو Signal أو WhatsApp أو Telegram، ومقاييس Prometheus اختيارية للتكامل مع مكدسات المراقبة الحالية. تبقى جميع البيانات على الخادم الخاص بك — لا توجد تحليلات من طرف ثالث، ولا اعتماد على السحابة، ولا رسوم لكل اختبار.