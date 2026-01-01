نشر MySpeed بنقرة واحدة.
متعقب اختبار سرعة الإنترنت المستضاف ذاتيًا الذي يقوم بتشغيل اختبارات تلقائية ويعرض سجل اتصالك بمرور الوقت بصريًا.
اختر خطة VPS لـ MySpeed
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام MySpeed؟
MySpeed هي أداة خفيفة الوزن ومستضافة ذاتيًا لمراقبة اختبار السرعة تتتبع أداء اتصال الإنترنت الخاص بك باستمرار. تقوم بإجراء اختبارات سرعة آلية بجدول زمني قابل للتكوين باستخدام Ookla أو LibreSpeed أو Cloudflare، ثم تخزن النتائج محليًا في قاعدة بيانات SQLite حتى تتمكن من تحليل الاتجاهات على مدار الأيام والأسابيع والأشهر.
بالإضافة إلى القياسات الأولية، يوفر MySpeed رسومًا بيانية تفاعلية، وسياسة قابلة للتكوين للاحتفاظ بالبيانات، وإشعارات فحص السلامة عبر البريد الإلكتروني أو Signal أو WhatsApp أو Telegram، ومقاييس Prometheus اختيارية للتكامل مع مكدسات المراقبة الحالية. تبقى جميع البيانات على الخادم الخاص بك — لا توجد تحليلات من طرف ثالث، ولا اعتماد على السحابة، ولا رسوم لكل اختبار.
الميزات الأساسية في MySpeed
اختبارات السرعة الآلية
جدولة اختبارات متكررة باستخدام تعبيرات cron بحيث تتم مراقبة جودة اتصالك باستمرار دون تدخل يدوي.
مزودي اختبار متعددين
اختر بين Ookla و LibreSpeed و Cloudflare كواجهة خلفية لاختبار السرعة لديك للحصول على نتائج دقيقة وقابلة للمقارنة من المزود الذي تثق به.
الرسوم البيانية التاريخية
تصور اتجاهات التنزيل والتحميل والبينغ على مدى نطاقات زمنية قابلة للتكوين لتحديد أنماط التدهور ومحاسبة مزود خدمة الإنترنت الخاص بك.
إشعارات صحية
تلقي التنبيهات عبر البريد الإلكتروني، سيجنال، واتساب، أو تيليجرام عندما ينخفض اتصالك دون العتبات المحددة.
مقاييس Prometheus
تصدير نتائج اختبار السرعة كمقاييس بروميثيوس للتكامل مع لوحات معلومات جرافانا جنبًا إلى جنب مع مراقبة البنية التحتية الأخرى الخاصة بك.
لماذا تشغّل MySpeed على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.