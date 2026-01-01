نشر Shoutrrr بنقرة واحدة.
مجدول وسائل تواصل اجتماعي مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا لـ X وبلوسكاي ولينكد إن — اكتب مرة واحدة وانشر في كل مكان.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Shoutrrr؟
Shoutrrr هو أداة جدولة لوسائل التواصل الاجتماعي مفتوحة المصدر تم بناؤها كبديل مستضاف ذاتيًا لـ Buffer و Typefully و Hootsuite. تتيح لك إنشاء منشور مرة واحدة ووضعه في قائمة الانتظار عبر X (تويتر) و Bluesky و LinkedIn من لوحة تحكم واحدة، مع معالجة حد الأحرف لكل شبكة، واتصالات الحسابات المستندة إلى OAuth، وعامل مدمج ينشر المنشورات في الموعد المحدد في الخلفية.
استضافة Shoutrrr ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على المسودات وقوائم الانتظار المجدولة والحسابات الاجتماعية المتصلة داخل البنية التحتية الخاصة بك — لا يوجد تسعير لكل مقعد، ولا حصص للمنشورات، ولا وصول لطرف ثالث إلى استراتيجية المحتوى الخاصة بك. يعمل تكوين SQLite الافتراضي في حاوية واحدة، بينما تضمن وحدات التخزين المستمرة بقاء التحميلات والبيانات بعد عمليات إعادة النشر.
الميزات الأساسية في Shoutrrr
النشر متعدد الشبكات
أنشئ منشورًا مرة واحدة وانشره على X و Bluesky و LinkedIn في وقت واحد مع مراعاة حدود الأحرف لكل منصة وعرض المعاينة.
مجدول خلفي
ينشر عامل قائمة الانتظار المدمج ومجدول كرون منشوراتك في الوقت المخطط له دون الحاجة إلى إبقاء علامة تبويب المتصفح مفتوحة.
ربط حساب OAuth
ربط X و LinkedIn عبر OAuth 2.0 و Bluesky عبر كلمة مرور التطبيق — تبقى بيانات الاعتماد والرموز المميزة داخل نشرك الخاص.
SQLite افتراضيًا
يتم شحنها في حاوية واحدة مع SQLite للتخزين — لا توجد قاعدة بيانات خارجية أو ذاكرة تخزين مؤقتة لإدارتها، مع ترقيات اختيارية لـ Postgres و Redis.
مقاييس التفاعل
تلتقط المقاييس المدمجة أداء المنشور بمرور الوقت حتى تتمكن من مقارنة الشبكات وتحسين الاستراتيجية بدون أدوات تحليل خارجية.
لماذا تشغّل Shoutrrr على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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