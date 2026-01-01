نشر FUXA بتثبيت بنقرة واحدة.
برنامج SCADA/HMI مفتوح المصدر وقائم على الويب لتصميم تصورات العمليات في الوقت الفعلي والاتصال بالأجهزة الصناعية.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام FUXA؟
FUXA هي منصة SCADA/HMI/لوحة تحكم مفتوحة المصدر مبنية بالكامل للويب. يعمل محرر السحب والإفلات في المتصفح، بحيث يمكن للمهندسين تصميم محاكاة المصانع ولوحات التحكم وشاشات المشغلين دون الحاجة لتثبيت أدوات احتكارية — وتظهر نفس الشاشات على أي جهاز مزود بمتصفح.
استضافة FUXA ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات العلامات وملفات المشروع وبيانات اعتماد الجهاز داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها، وهو أمر مهم لبيئات التشغيل (OT) حيث نادرًا ما يكون SCADA المستضاف على السحابة خيارًا. يأتي وقت تشغيل Node.js مزودًا بمحركات أقراص أصلية لـ Modbus و Siemens S7 و OPC-UA و BACnet و MQTT و Ethernet/IP، بحيث يمكنه التواصل مع وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs) والأجهزة الميدانية الموجودة دون الحاجة إلى بوابات إضافية.
الميزات الأساسية في FUXA
محرر ويب
تصميم شاشات SCADA ولوحات المعلومات والإنذارات مباشرة في المتصفح باستخدام محرر السحب والإفلات — لا توجد حاجة لأدوات هندسية مخصصة لنظام Windows فقط.
بروتوكولات صناعية
تربط برامج التشغيل الأصلية لـ Modbus RTU/TCP، و Siemens S7، و OPC-UA، و BACnet IP، و MQTT، و Ethernet/IP نظام FUXA بوحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs) والأجهزة الميدانية مباشرةً.
وسوم في الوقت الفعلي
ربط العناصر التي تظهر على الشاشة بعلامات الجهاز المباشرة وشاهد تحديث القيم في الوقت الفعلي مع دعم المؤرخ المدمج للاتجاهات والتقارير.
إنذارات وأحداث
قم بتكوين تنبيهات تعتمد على العتبة مع سير عمل الإقرار والاحتفاظ بسجل الأحداث لعمليات التدقيق وتحليل ما بعد الحوادث.
رسومات مستندة إلى SVG
تحافظ رسومات المتجهات القابلة للتطوير على وضوح المحاكاة على أي حجم شاشة، بدءًا من واجهات HMI للمشغل وصولاً إلى لوحات المعلومات الكبيرة الشاملة على جدار غرفة التحكم.
منطق قابل للبرمجة
أضف منطق JavaScript مخصصًا للتعامل مع العمليات الحسابية والتحويلات والسلوك الشرطي دون إعادة بناء التطبيق.
لماذا تشغّل FUXA على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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