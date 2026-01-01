FUXA هي منصة SCADA/HMI/لوحة تحكم مفتوحة المصدر مبنية بالكامل للويب. يعمل محرر السحب والإفلات في المتصفح، بحيث يمكن للمهندسين تصميم محاكاة المصانع ولوحات التحكم وشاشات المشغلين دون الحاجة لتثبيت أدوات احتكارية — وتظهر نفس الشاشات على أي جهاز مزود بمتصفح.

استضافة FUXA ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات العلامات وملفات المشروع وبيانات اعتماد الجهاز داخل البنية التحتية التي تتحكم فيها، وهو أمر مهم لبيئات التشغيل (OT) حيث نادرًا ما يكون SCADA المستضاف على السحابة خيارًا. يأتي وقت تشغيل Node.js مزودًا بمحركات أقراص أصلية لـ Modbus و Siemens S7 و OPC-UA و BACnet و MQTT و Ethernet/IP، بحيث يمكنه التواصل مع وحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs) والأجهزة الميدانية الموجودة دون الحاجة إلى بوابات إضافية.