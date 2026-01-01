نشر Buildbot بنقرة واحدة.
إطار عمل CI/CD مرن ومفتوح المصدر لأتمتة عمليات بناء البرمجيات واختبارها ونشرها عبر العمال الموزعة.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Buildbot؟
Buildbot هو إطار عمل للتكامل المستمر والتسليم المستمر يعتمد على بايثون، يقوم بأتمتة بناء البرمجيات واختبارها ونشرها. على عكس خدمات CI المستضافة ذات الرأي المحدد، فإن Buildbot قابل للتكوين بالكامل في كود بايثون — حيث يتم تعريف كل مشغل ومجدول وباني ومُبلغ برمجيًا، مما يمنح الفرق تحكمًا دقيقًا في مسارات البناء الخاصة بهم دون قيود مخططات YAML التعريفية.
تتيح لك استضافة Buildbot ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) الاحتفاظ بالبنية التحتية للبناء الخاصة بك على خوادم تتحكم فيها، دون فواتير بالدقيقة، ودون قيود على المستودعات، ودون الاعتماد على وقت تشغيل مزود CI خارجي. يتوسع هيكل master-worker من عامل واحد على خادم افتراضي خاص صغير إلى عشرات العمال عبر أجهزة مخصصة، وكل ذلك يتم تنسيقه من لوحة تحكم ويب مركزية واحدة.
الميزات الأساسية في Buildbot
مسارات مُكوَّنة بواسطة Python
عرّف كل خطوة بناء، ومُشغّل، وإشعار في كود بايثون لمرونة كاملة لا يمكن لتكوينات YAML التصريحية أن تضاهيها.
معمارية العمال الموزعة
تشغيل عمليات البناء على أي عدد من العمال — حاويات محلية، أو أجهزة بعيدة، أو أجهزة افتراضية سحابية — يتم تنسيقها جميعًا من خادم رئيسي واحد.
لوحة تحكم بناء الويب
راقب سجل البناء، والتقدم المباشر، وحالة العامل من واجهة ويب Buildbot مع عروض الشلال، ووحدة التحكم، والشبكة.
جدولة مرنة
تشغيل عمليات البناء عند إيداعات الكود، أو الجداول الزمنية، أو الطلبات اليدوية، أو نتائج البناء السابق باستخدام كائنات جدولة قابلة للتركيب.
REST API ومُبلغون
الاستعلام عن حالة البناء عبر واجهة برمجة تطبيقات REST وإرسال إشعارات إلى البريد الإلكتروني، سلاك، فحوصات حالة GitHub، أو أي نقطة نهاية ويب هوك مخصصة.
لماذا تشغّل Buildbot على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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