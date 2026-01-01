Buildbot هو إطار عمل للتكامل المستمر والتسليم المستمر يعتمد على بايثون، يقوم بأتمتة بناء البرمجيات واختبارها ونشرها. على عكس خدمات CI المستضافة ذات الرأي المحدد، فإن Buildbot قابل للتكوين بالكامل في كود بايثون — حيث يتم تعريف كل مشغل ومجدول وباني ومُبلغ برمجيًا، مما يمنح الفرق تحكمًا دقيقًا في مسارات البناء الخاصة بهم دون قيود مخططات YAML التعريفية.

تتيح لك استضافة Buildbot ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) الاحتفاظ بالبنية التحتية للبناء الخاصة بك على خوادم تتحكم فيها، دون فواتير بالدقيقة، ودون قيود على المستودعات، ودون الاعتماد على وقت تشغيل مزود CI خارجي. يتوسع هيكل master-worker من عامل واحد على خادم افتراضي خاص صغير إلى عشرات العمال عبر أجهزة مخصصة، وكل ذلك يتم تنسيقه من لوحة تحكم ويب مركزية واحدة.