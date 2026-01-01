نشر بحث عميق محلي بتثبيت بنقرة واحدة.
مساعد بحث بالذكاء الاصطناعي مستضاف ذاتيًا يدير مهام سير عمل بحث عميق تكرارية باستخدام موفري LLM السحابيين.
اختر خطة VPS لـ Local Deep Research
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Local Deep Research؟
البحث العميق المحلي هو مساعد بحث بالذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر يمتلك أكثر من 7,200 نجمة على GitHub، ويدير سير عمل بحث متعدد الخطوات على البنية التحتية الخاصة بك. يقوم بتخطيط الاستعلامات، ويجمع المصادر من جميع أنحاء الويب، ويتابع الثغرات، وينتج تقارير موثقة — بنفس نمط منتجات البحث العميق التجارية، ولكن مع تحكم كامل في النموذج ومحركات البحث التي تقوم بالعمل.
يربط هذا النشر البحث العميق المحلي بمزود LLM السحابي المفضل لديك — OpenRouter، OpenAI، Anthropic، أو أي نقطة نهاية متوافقة مع OpenAI — ويأتي مع SearXNG كواجهة خلفية بحث تحترم الخصوصية، لذا تبقى استعلامات البحث والمصادر المجمعة على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بينما يتم تشغيل استدلال النموذج مقابل المزود الرائد الذي تختاره.
الميزات الأساسية في Local Deep Research
بحث عميق تكراري
يخطط للاستعلامات، ويتابع الثغرات، ويجمع المصادر في تقارير منظمة مع الاستشهادات بدلاً من الإجابات الفردية.
مقدمو LLM السحابي
يعمل مع OpenRouter وOpenAI وAnthropic وأي نقطة نهاية متوافقة مع OpenAI — قم بتبديل المزودين والنماذج من واجهة المستخدم الويب دون إعادة تشغيل الحاوية.
الواجهة الخلفية للبحث الخاص
يأتي مع SearXNG بحيث يتم تجميع استعلامات البحث من عشرات محركات البحث دون تعريضها للمتتبعات التجارية.
بياناتك تبقى في مكانها
سجل البحث، والتقارير المولدة، والتكوين موجودة على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) — فقط استدعاءات استدلال النموذج تغادر الخادم، مشفرة أثناء النقل إلى مزود الخدمة الذي اخترته.
تقارير قابلة للتصدير ومستشهد بها
كل مطالبة مرتبطة بمصدرها بحيث يمكن مراجعة التقارير والتحقق منها وتصديرها للاستخدام اللاحق.
تكوين عبر الويب
يتم إدارة مزودي النماذج ومفاتيح API وإعدادات البحث من خلال صفحة الإعدادات المدمجة — لا حاجة لتعديل ملفات التكوين على الخادم.
لماذا تشغّل Local Deep Research على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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