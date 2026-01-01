نشر FreshRSS بنقرة واحدة.
مجمع موجزات RSS خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا لإدارة جميع مواقع الويب ومصادر الأخبار المفضلة لديك في مكان واحد.
اختر خطة VPS لـ FreshRSS
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام FreshRSS؟
FreshRSS هو مجمع موجزات RSS و Atom مجاني ومستضاف ذاتيًا يجمع جميع مصادر معلوماتك في واجهة قراءة واحدة سريعة. تم بناؤه باستخدام PHP ويتطلب الحد الأدنى من الموارد، ويدعم عمليات النشر متعددة المستخدمين، واختصارات لوحة المفاتيح الشاملة، والتصفية المتقدمة، وجلب محتوى المقالات بالكامل — لذلك لن تضطر أبدًا لزيارة كل مصدر على حدة. التصميم المتجاوب مع الجوال وتوافق واجهة برمجة التطبيقات (API) مع برامج القراءة التابعة لجهات خارجية مثل Reeder و NetNewsWire يجعله بديلاً كاملاً للخدمات المتوقفة مثل Google Reader.
استضافة FreshRSS ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني تحديثات للموجزات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بغض النظر عن اتصالك بالإنترنت المحلي، وخصوصية تامة لعادات القراءة الخاصة بك، وعدم وجود خوارزمية تقرر ما تراه. يتم الاحتفاظ باشتراكاتك وسجل قراءتك المنسقة بعناية في تخزين دائم، آمنة عبر تحديثات الحاويات.
الميزات الأساسية في FreshRSS
دعم متعدد المستخدمين
أنشئ حسابات منفصلة باشتراكات فردية وتفضيلات قراءة، مما يجعلها مناسبة للعائلات والفرق.
تصفية متقدمة
تصفية المقالات حسب الكلمات المفتاحية، أو المؤلفين، أو القواعد المخصصة والبحث عبر جميع الخلاصات للعثور على أي محتوى على الفور.
واجهات برمجة تطبيقات القارئ من طرف ثالث
متوافق مع واجهات برمجة تطبيقات Fever و Google Reader بحيث يمكن لتطبيقات الجوال الشهيرة مثل Reeder و Unread المزامنة مع مثيلك.
جلب المقال بالكامل
استرداد محتوى المقال كاملاً للخلاصات التي تنشر الملخصات فقط، مع الحفاظ على كل شيء قابلاً للقراءة ضمن واجهة واحدة.
OPML استيراد وتصدير
قم بترحيل اشتراكاتك من أي قارئ خلاصات باستخدام ملفات OPML القياسية، دون الحاجة إلى إعادة إدخال يدوية.
لماذا تشغّل FreshRSS على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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