FreshRSS هو مجمع موجزات RSS و Atom مجاني ومستضاف ذاتيًا يجمع جميع مصادر معلوماتك في واجهة قراءة واحدة سريعة. تم بناؤه باستخدام PHP ويتطلب الحد الأدنى من الموارد، ويدعم عمليات النشر متعددة المستخدمين، واختصارات لوحة المفاتيح الشاملة، والتصفية المتقدمة، وجلب محتوى المقالات بالكامل — لذلك لن تضطر أبدًا لزيارة كل مصدر على حدة. التصميم المتجاوب مع الجوال وتوافق واجهة برمجة التطبيقات (API) مع برامج القراءة التابعة لجهات خارجية مثل Reeder و NetNewsWire يجعله بديلاً كاملاً للخدمات المتوقفة مثل Google Reader.

استضافة FreshRSS ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني تحديثات للموجزات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بغض النظر عن اتصالك بالإنترنت المحلي، وخصوصية تامة لعادات القراءة الخاصة بك، وعدم وجود خوارزمية تقرر ما تراه. يتم الاحتفاظ باشتراكاتك وسجل قراءتك المنسقة بعناية في تخزين دائم، آمنة عبر تحديثات الحاويات.