PairDrop هي منصة حديثة لمشاركة الملفات قائمة على الويب تجلب عمليات النقل على غرار AirDrop إلى كل جهاز ونظام تشغيل. باستخدام تقنية WebRTC، تنتقل الملفات مباشرة من المرسل إلى المستلم دون لمس الخادم — يقوم الخادم الافتراضي الخاص (VPS) بتنسيق الاتصال فقط. افتح واجهة الويب على أي جهاز، وشاهد من يتواجد على الشبكة، وأرسل الملفات بنقرة واحدة. لا توجد حسابات، لا تطبيقات، لا قيود على الحجم.

استضافة PairDrop ذاتيًا تمنح منزلك أو مكتبك مركزًا دائمًا ومتاحًا دائمًا لمشاركة الملفات محميًا بواسطة HTTPS عبر Traefik. لا تمر الملفات أبدًا عبر تخزين طرف ثالث، وتتم عمليات النقل بسرعات الشبكة المحلية الكاملة، ويعني نهج الاستضافة الذاتية عدم وجود تكاليف لكل ملف أو تكاليف عرض النطاق الترددي بغض النظر عن مقدار ما يشاركه فريقك.