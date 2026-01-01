نشر PairDrop بنقرة واحدة.
بديل AirDrop يعتمد على المتصفح لنقل الملفات الفوري من نظير إلى نظير بين أي أجهزة على شبكتك، لا يتطلب تثبيت تطبيق.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام PairDrop؟
PairDrop هي منصة حديثة لمشاركة الملفات قائمة على الويب تجلب عمليات النقل على غرار AirDrop إلى كل جهاز ونظام تشغيل. باستخدام تقنية WebRTC، تنتقل الملفات مباشرة من المرسل إلى المستلم دون لمس الخادم — يقوم الخادم الافتراضي الخاص (VPS) بتنسيق الاتصال فقط. افتح واجهة الويب على أي جهاز، وشاهد من يتواجد على الشبكة، وأرسل الملفات بنقرة واحدة. لا توجد حسابات، لا تطبيقات، لا قيود على الحجم.
استضافة PairDrop ذاتيًا تمنح منزلك أو مكتبك مركزًا دائمًا ومتاحًا دائمًا لمشاركة الملفات محميًا بواسطة HTTPS عبر Traefik. لا تمر الملفات أبدًا عبر تخزين طرف ثالث، وتتم عمليات النقل بسرعات الشبكة المحلية الكاملة، ويعني نهج الاستضافة الذاتية عدم وجود تكاليف لكل ملف أو تكاليف عرض النطاق الترددي بغض النظر عن مقدار ما يشاركه فريقك.
الميزات الأساسية في PairDrop
نظير إلى نظير عبر WebRTC
تنتقل الملفات مباشرة بين الأجهزة بسرعة الشبكة القصوى — يقوم الخادم فقط بالوساطة في الاتصال، لذا لا تبقى بياناتك أبدًا في تخزين وسيط.
لا حاجة للتثبيت
يعمل في أي متصفح حديث على أنظمة Windows و macOS و Linux و iOS و Android — يزور المستخدمون الرابط ويبدأون المشاركة على الفور.
اكتشاف الأجهزة الأوتوماتيكي
تظهر الأجهزة الموجودة على نفس الشبكة تلقائيًا في الواجهة، مما يسهل اختيار المستلم دون الحاجة إلى كتابة العناوين أو رموز الاقتران.
لا حدود للملفات
PairDrop لا يفرض أي قيود على حجم الملفات أو فلاتر الأنواع، لذا يمكنك مشاركة أي شيء بدءًا من مقتطفات نصية صغيرة إلى ملفات الفيديو الكبيرة دون الحاجة إلى حلول بديلة.
اقتران رمز QR
امسح رمز الاستجابة السريعة لربط الأجهزة المحمولة فورًا، مما يلغي الحاجة إلى كتابة عناوين الشبكة عند المشاركة بين الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.
لماذا تشغّل PairDrop على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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