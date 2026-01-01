نشر Excalidraw بنقرة واحدة.
لوح أبيض افتراضي مفتوح المصدر لإنشاء رسوم بيانية بأسلوب الرسم اليدوي وتصميمات هيكلية ورسومات تعاونية.
اختر خطة VPS لـ Excalidraw
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Excalidraw؟
Excalidraw هو لوح أبيض افتراضي أنيق يحول الرسم التخطيطي التقني إلى تجربة إبداعية مرسومة يدويًا. على عكس أدوات الرسم التخطيطي الصارمة والرسمية، يتبنى Excalidraw الجمالية العضوية والتخطيطية للعصف الذهني على السبورة البيضاء مع توفير الراحة الرقمية والتعاون في الوقت الفعلي مع تشفير شامل لجلسات الفريق الآمنة.
تمنح استضافة Excalidraw ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) فريقك أداة لوح أبيض خاصة ومتاحة دائمًا حيث تظل رسوماتك التخطيطية ورسوماتك المعمارية وجلسات العصف الذهني بالكامل ضمن بنيتك التحتية — لا توجد مخاوف بشأن خصوصية البيانات، ولا تكاليف اشتراك، ولا اعتماد على خدمات خارجية.
الميزات الأساسية في Excalidraw
جمالية الرسم اليدوي
يعرض الرسوم البيانية بأسلوب طبيعي وتخطيطي يقلل من العوائق أمام إنشاء المرئيات ويجعل الأفكار المعقدة تبدو أكثر سهولة في التناول.
التعاون في الوقت الفعلي
يمكن لعدة مستخدمين الرسم على نفس اللوحة في وقت واحد مع الحفاظ على خصوصية وأمان الجلسات بفضل التشفير الشامل.
لوحة لا نهائية
مساحة الرسم غير المحدودة تتيح للفرق توسيع المخططات بحرية دون الحاجة لإعادة الهيكلة — مثالية لمخططات البنية الكبيرة وجلسات العصف الذهني.
تصدير مرن
تصدير المخططات بصيغة PNG أو SVG أو روابط قابلة للمشاركة، مما يسهل تضمين العناصر المرئية في الوثائق والعروض التقديمية وأدوات التصميم.
PWA جاهز للعمل دون اتصال
يعمل كتطبيق ويب تقدمي مع تخزين محلي أولاً، بحيث تظل الرسوم البيانية قابلة للوصول حتى بدون اتصال إنترنت نشط.
لماذا تشغّل Excalidraw على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.