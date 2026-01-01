Excalidraw هو لوح أبيض افتراضي أنيق يحول الرسم التخطيطي التقني إلى تجربة إبداعية مرسومة يدويًا. على عكس أدوات الرسم التخطيطي الصارمة والرسمية، يتبنى Excalidraw الجمالية العضوية والتخطيطية للعصف الذهني على السبورة البيضاء مع توفير الراحة الرقمية والتعاون في الوقت الفعلي مع تشفير شامل لجلسات الفريق الآمنة.

تمنح استضافة Excalidraw ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) فريقك أداة لوح أبيض خاصة ومتاحة دائمًا حيث تظل رسوماتك التخطيطية ورسوماتك المعمارية وجلسات العصف الذهني بالكامل ضمن بنيتك التحتية — لا توجد مخاوف بشأن خصوصية البيانات، ولا تكاليف اشتراك، ولا اعتماد على خدمات خارجية.