Scoold هي منصة أسئلة وأجوبة ومشاركة معرفية مفتوحة المصدر مستوحاة من Stack Overflow، مصممة خصيصًا للفرق والمدارس والمنظمات التي تحتاج إلى مكان منظم لالتقاط الأسئلة والإجابات والمعرفة المتراكمة. الواجهة الأمامية Spring Boot ذات JAR الواحد مقترنة بالواجهة الخلفية Para، والتي تتعامل مع المصادقة والبحث واستمرارية البيانات، ويتم شحنها مجمعة في هذا النشر مع مخزن H2 مدمج جاهز للاستخدام عند التشغيل الأول.

استضافة Scoold ذاتيًا تحافظ على كل سؤال وإجابة وتصويت وهوية مستخدم على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بدلاً من خدمة أسئلة وأجوبة SaaS تابعة لجهة خارجية. لا توجد رسوم لكل مقعد، ولا يوجد احتكار للموردين لقاعدة معارفك، ويسمح لك ترخيص Apache 2.0 بضبط قواعد التصويت والشارات والمساحات ومقدمي المصادقة لتتناسب مع طريقة عمل فريقك الفعلية.