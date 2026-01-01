نشر Scoold بنقرة واحدة.
منصة أسئلة وأجوبة ذاتية الاستضافة على غرار Stack Overflow للفرق والفصول الدراسية ومشاركة المعرفة الداخلية.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Scoold؟
Scoold هي منصة أسئلة وأجوبة ومشاركة معرفية مفتوحة المصدر مستوحاة من Stack Overflow، مصممة خصيصًا للفرق والمدارس والمنظمات التي تحتاج إلى مكان منظم لالتقاط الأسئلة والإجابات والمعرفة المتراكمة. الواجهة الأمامية Spring Boot ذات JAR الواحد مقترنة بالواجهة الخلفية Para، والتي تتعامل مع المصادقة والبحث واستمرارية البيانات، ويتم شحنها مجمعة في هذا النشر مع مخزن H2 مدمج جاهز للاستخدام عند التشغيل الأول.
استضافة Scoold ذاتيًا تحافظ على كل سؤال وإجابة وتصويت وهوية مستخدم على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بدلاً من خدمة أسئلة وأجوبة SaaS تابعة لجهة خارجية. لا توجد رسوم لكل مقعد، ولا يوجد احتكار للموردين لقاعدة معارفك، ويسمح لك ترخيص Apache 2.0 بضبط قواعد التصويت والشارات والمساحات ومقدمي المصادقة لتتناسب مع طريقة عمل فريقك الفعلية.
الميزات الأساسية في Scoold
سير عمل Stack Overflow
يمنح التصويت والإجابات المقبولة والسمعة والشارات والوسوم المساهمين نفس سير عمل الأسئلة والأجوبة المألوف مثل Stack Overflow العام، بدون منحنى تعليمي لأعضاء الفريق الجدد.
مساحات مخصصة للفرق
قم بتجميع الأسئلة والمستخدمين في مساحات معزولة بحيث يمكن لأقسام الهندسة والدعم والموارد البشرية مشاركة تثبيت واحد لـ Scoold دون أن تتداخل محتوياتهم مع بعضها البعض.
الواجهة الخلفية المجمعة لـ Para
يتم نشر خادم تطبيق Para جنبًا إلى جنب مع Scoold ويتم تهيئته تلقائيًا عند التشغيل الأول، لذا فإن المصادقة والبحث والتخزين تعمل فورًا دون الحاجة إلى إعداد منفصل.
تسجيل الدخول الاجتماعي وLDAP
سجل الدخول باستخدام جوجل، جيت هاب، فيسبوك، مايكروسوفت، سلاك، LDAP، أو البريد الإلكتروني وكلمة المرور — اختر موفري الهوية الذين تستخدمهم مؤسستك بالفعل دون الحاجة لكتابة رمز مصادقة مخصص.
كتل الماركداون والتعليمات البرمجية
ماركداون بنمط GitHub مع كتل التعليمات البرمجية ذات التمييز اللغوي، والجداول، وقوائم المهام، والرموز التعبيرية، يجعل سكولد مناسبًا تمامًا لفرق الهندسة التي توثق المشكلات والحلول التقنية.
واجهات برمجة تطبيقات REST وwebhooks
تتيح لك واجهة REST من OpenAPI 3.0 وخطافات الويب الموقعة (webhooks) برمجة التقارير، واستيراد محتوى الأسئلة والأجوبة (Q&A) القديم، وربط Scoold بالدردشة أو Zapier أو نظام الأتمتة الخاص بك.
لماذا تشغّل Scoold على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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