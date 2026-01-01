نشر Hemmelig بتثبيت بنقرة واحدة.
شارك الأسرار المشفرة والمدمرة ذاتيًا عبر روابط تستخدم لمرة واحدة وتختفي بعد القراءة الأولى.
اختر خطة VPS لـ Hemmelig
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Hemmelig؟
Hemmelig هو تطبيق مستضاف ذاتيًا لمشاركة المعلومات الحساسة عبر روابط مشفرة وتدمر نفسها ذاتيًا. يتم تشفير كلمات المرور ومفاتيح API والملاحظات الخاصة من جانب العميل قبل أن تغادر المتصفح، لذلك لا يقوم الخادم بتخزين سوى النص المشفر الذي لا يمكنه فك تشفيره. يمكن لكل سر أن يُقفل بعبارة مرور، أو يُقيّد بواسطة عنوان IP، أو يُعيّن لينتهي بعد وقت محدد، أو يُحدّد بعدد أقصى من المشاهدات.
تشغيل Hemmelig على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل بيانات الاعتماد المشتركة بعيدًا عن البنية التحتية للجهات الخارجية. أنت تتحكم في قواعد الاحتفاظ وسجلات الوصول وحدود التشفير، مما يجعله مناسبًا للفرق التي تسلم بيانات الاعتماد أو بيانات العملاء أو أي حمولة حساسة جدًا بحيث لا يمكن تركها في البريد الإلكتروني أو سجل الدردشة.
الميزات الأساسية في Hemmelig
التشفير من جانب العميل
يتم تشفير الأسرار في المتصفح باستخدام AES-256-GCM قبل الرفع، بحيث لا يرى الخادم النص العادي أبدًا.
روابط لمرة واحدة
يدمر كل رابط نفسه بعد عدد مشاهدات قابل للتكوين أو نافذة انتهاء صلاحية، دون ترك أي أثر.
كلمة المرور وحماية IP
قم بتأمين الأسرار بعبارة مرور اختيارية أو قم بتقييد الوصول إلى نطاقات IP محددة لطبقة إضافية من الأمان.
تحميلات الملفات المشفرة
أرفق الملفات بسر بنفس التشفير الشامل المطبق على حمولات النصوص، جاهزة للمستخدمين المصادق عليهم.
مشاركة رمز الاستجابة السريعة
توليد رموز QR لأي رابط سري ليتمكن المستلمون من فتحه على الهاتف دون الحاجة لنسخ عناوين URL طويلة.
لا حاجة لحساب
يمكن لأي شخص إنشاء وفتح سر دون الحاجة للتسجيل، بينما تتيح الحسابات الاختيارية فتح الملفات والسجل.
لماذا تشغّل Hemmelig على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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