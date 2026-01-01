Convos هو عميل IRC مستضاف ذاتيًا بالكامل، يعمل على الخادم الخاص بك ويظل متصلاً بشبكات IRC على مدار الساعة. على عكس عملاء IRC التقليديين الذين ينقطع اتصالهم عند إغلاقهم، يحافظ Convos على اتصالات مستمرة حتى لا تفوتك أي رسالة — حتى عندما تكون أجهزتك غير متصلة بالإنترنت.

يمكنك الوصول إلى محادثات IRC الخاصة بك من أي متصفح دون الحاجة لتثبيت أي برنامج. يخزن Convos سجل الدردشة الكامل الخاص بك، ويدعم عدة مستخدمين وشبكات، ويوفر واجهة عصرية ونظيفة مصممة لكل من المتحدثين العاديين ومجتمعات IRC القديمة. تمنحك الاستضافة الذاتية تحكمًا كاملاً في بياناتك ووصول المستخدمين.