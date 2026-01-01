نشر Convos بنقرة واحدة.
عميل IRC حديث يعمل عبر المتصفح، يبقيك متصلاً بشكل دائم بشبكات الدردشة من أي جهاز.
اختر خطة VPS لـ Convos
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Convos؟
Convos هو عميل IRC مستضاف ذاتيًا بالكامل، يعمل على الخادم الخاص بك ويظل متصلاً بشبكات IRC على مدار الساعة. على عكس عملاء IRC التقليديين الذين ينقطع اتصالهم عند إغلاقهم، يحافظ Convos على اتصالات مستمرة حتى لا تفوتك أي رسالة — حتى عندما تكون أجهزتك غير متصلة بالإنترنت.
يمكنك الوصول إلى محادثات IRC الخاصة بك من أي متصفح دون الحاجة لتثبيت أي برنامج. يخزن Convos سجل الدردشة الكامل الخاص بك، ويدعم عدة مستخدمين وشبكات، ويوفر واجهة عصرية ونظيفة مصممة لكل من المتحدثين العاديين ومجتمعات IRC القديمة. تمنحك الاستضافة الذاتية تحكمًا كاملاً في بياناتك ووصول المستخدمين.
الميزات الأساسية في Convos
اتصالات دائمة
يعمل Convos على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويبقى متصلاً بشبكات IRC بحيث يتم التقاط الرسائل وتكون في انتظارك كلما قمت بتسجيل الدخول.
سجل الدردشة كامل
يتم تخزين جميع الرسائل على جانب الخادم وتكون متاحة من أي متصفح، مما يمنحك سجلًا قابلاً للبحث عبر كل قناة ومحادثة.
دعم الشبكات المتعددة
اتصل بشبكات IRC متعددة في وقت واحد، وادِر جميع القنوات والرسائل المباشرة من واجهة موحدة واحدة.
بدون تثبيت برنامج
الوصول إلى عميل IRC الخاص بك بالكامل عبر المتصفح — لا يتطلب تطبيق سطح مكتب أو مكونًا إضافيًا أو إعدادًا على أي جهاز تستخدمه.
جاهز لعدة مستخدمين
ادعُ أعضاء الفريق أو الأصدقاء لمشاركة نسخة Convos الخاصة بك، لكل منهم حساباته المستقلة الخاصة به وتكوينات الشبكة.
لماذا تشغّل Convos على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
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