نشر Invoice Ninja بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر للفوترة والمدفوعات، مصممة للمستقلين والشركات الصغيرة.
اختر خطة VPS لـ Invoice Ninja
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Invoice Ninja؟
Invoice Ninja هي منصة مفتوحة المصدر غنية بالميزات لإنشاء الفواتير، وتتبع النفقات، وإدارة العملاء، وقبول المدفوعات. يثق بها أكثر من 100,000 شركة حول العالم، وهي تدعم أكثر من 40 بوابة دفع، وتذكيرات تلقائية، وفواتير متكررة، وتتبع الوقت — كل ذلك في تطبيق واحد مستضاف ذاتيًا.
تشغيل Invoice Ninja على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بياناتك المالية تحت سيطرتك دون رسوم لكل معاملة، ولا تكاليف اشتراك، ولا قيود على البائع. تحصل على ملكية كاملة لسجلات العملاء، وسجل الدفع، والتقارير المالية دون مشاركة بيانات العمل الحساسة مع مزودي SaaS من الطرف الثالث.
الميزات الأساسية في Invoice Ninja
مدفوعات متعددة البوابات
قبول المدفوعات عبر Stripe و PayPal و Authorize.net وأكثر من 40 بوابة أخرى مباشرة على الفواتير الموجهة للعملاء دون اشتراكات إضافية.
فواتير متكررة
أتمتة الفوترة لعملاء العقود الدورية بفواتير مجدولة يتم إنشاؤها وإرسالها في دورة محددة دون تدخل يدوي.
تتبع الوقت
سجل الساعات القابلة للفوترة باستخدام المؤقت المدمج وحوّل الوقت المتتبع مباشرة إلى بنود فاتورة بنقرة واحدة.
بوابة العميل
امنح العملاء بوابة ذات علامة تجارية للخدمة الذاتية لعرض الفواتير وتسديد المدفوعات وتنزيل الكشوفات دون الاتصال بك مباشرة.
إدارة المصروفات
تتبع نفقات العمل، وأرفق الإيصالات، وحوّل النفقات إلى رسوم قابلة للفوترة على العملاء في سير عمل واحد سلس.
لماذا تشغّل Invoice Ninja على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.
استكشف المزيد من التطبيقات الجاهزة للنشر
AureusERP
منصة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) مفتوحة المصدر تغطي المالية والموارد البشرية والمخزون والمبيعات وإدارة علاقات العملاء (CRM)