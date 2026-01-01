نشر Metabase بنقرة واحدة.
منصة ذكاء أعمال مفتوحة المصدر تتيح لأي عضو في الفريق استكشاف البيانات وإنشاء لوحات معلومات بدون الحاجة إلى SQL.
اختر خطة VPS لـ Metabase
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Metabase؟
Metabase هي منصة رائدة مفتوحة المصدر لذكاء الأعمال موثوق بها من قبل أكثر من 40,000 شركة حول العالم. يتيح منشئ الاستعلامات البديهي الخاص بها لأعضاء الفريق غير التقنيين استكشاف البيانات وإنشاء لوحات معلومات تفاعلية دون كتابة SQL، بينما يمكن للمستخدمين المتقدمين الانتقال إلى الاستعلامات الأصلية. تتصل بأكثر من 20 قاعدة بيانات بما في ذلك PostgreSQL وMySQL وMongoDB وBigQuery وSnowflake، وتدعم تقارير البريد الإلكتروني وSlack الآلية.
نشر Metabase على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات الأعمال الحساسة داخل بيئتك، ويلغي تسعير SaaS لكل مستخدم، ويوفر موارد مخصصة للاستعلامات المعقدة ومجموعات البيانات الكبيرة التي تبطئ خدمات تحليلات السحابة المشتركة.
الميزات الأساسية في Metabase
منشئ استعلامات No-SQL
يمكن لأي شخص في الفريق استكشاف البيانات وإنشاء الرسوم البيانية من خلال واجهة مرئية دون الحاجة لتعلم صيغة SQL.
أكثر من 20 موصل لقاعدة البيانات
اتصل بـ PostgreSQL و MySQL و MongoDB و BigQuery و Snowflake والمزيد من خلال معالج إعداد موجه.
لوحات معلومات تفاعلية
اجمع الرسوم البيانية والمقاييس والفلاتر في لوحات معلومات قابلة للمشاركة يتم تحديثها تلقائيًا ببيانات جديدة.
التقارير الآلية
جدولة التقارير ليتم تسليمها عبر البريد الإلكتروني أو Slack بحيث يكون لدى أصحاب المصلحة دائمًا رؤى حديثة دون الحاجة لتسجيل الدخول.
التضمين والمشاركة
تضمين لوحات المعلومات في أدوات خارجية أو مشاركة روابط عامة لتحليلات موجهة للعملاء دون الكشف عن البيانات الأولية.
لماذا تشغّل Metabase على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
موقع الخادم الموصى به:
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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.
ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا
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