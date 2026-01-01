Metabase هي منصة رائدة مفتوحة المصدر لذكاء الأعمال موثوق بها من قبل أكثر من 40,000 شركة حول العالم. يتيح منشئ الاستعلامات البديهي الخاص بها لأعضاء الفريق غير التقنيين استكشاف البيانات وإنشاء لوحات معلومات تفاعلية دون كتابة SQL، بينما يمكن للمستخدمين المتقدمين الانتقال إلى الاستعلامات الأصلية. تتصل بأكثر من 20 قاعدة بيانات بما في ذلك PostgreSQL وMySQL وMongoDB وBigQuery وSnowflake، وتدعم تقارير البريد الإلكتروني وSlack الآلية.

نشر Metabase على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على بيانات الأعمال الحساسة داخل بيئتك، ويلغي تسعير SaaS لكل مستخدم، ويوفر موارد مخصصة للاستعلامات المعقدة ومجموعات البيانات الكبيرة التي تبطئ خدمات تحليلات السحابة المشتركة.