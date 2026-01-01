نشر Label Studio بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لتصنيف البيانات لوسم النصوص والصور والصوت والفيديو وبيانات السلاسل الزمنية لنماذج التعلم الآلي.
اختر خطة VPS لـ Label Studio
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Label Studio؟
Label Studio هي منصة وسم البيانات مفتوحة المصدر الأكثر شعبية، مع أكثر من 27,000 نجمة على GitHub، تدعم التعليقات التوضيحية عبر كل نوع بيانات رئيسي — النصوص، الصور، الصوت، الفيديو، HTML، السلاسل الزمنية، والمجموعات متعددة الوسائط. تستخدمها الفرق لبناء مجموعات بيانات تدريب عالية الجودة باستخدام قوالب وسم قابلة للتخصيص، وتعليقات توضيحية مدعومة بالتعلم الآلي، ومقاييس اتفاق بين المعلقين.
تُبقي استضافة Label Studio ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بيانات التدريب الحساسة — الصور الطبية، المستندات المالية، المحتوى التجاري الخاص — بالكامل ضمن بنيتك التحتية، بدون رسوم لكل مستخدم أو لكل تعليق توضيحي. يقرن هذا النشر Label Studio بقاعدة بيانات PostgreSQL 16 لتخزين موثوق للمشاريع والتعليقات التوضيحية.
الميزات الأساسية في Label Studio
تعليق توضيحي متعدد الأنواع
صنّف النصوص والصور والتسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو وبيانات السلاسل الزمنية باستخدام أكثر من 50 نوعًا من القوالب القابلة للتخصيص من منصة واحدة.
وسم بمساعدة ML
اربط واجهة خلفية للتعلم الآلي (ML) لتصنيف البيانات مسبقًا تلقائيًا، مما يتيح للمُعلِّمين مراجعة التنبؤات وتصحيحها بدلاً من التصنيف من الصفر.
تدفقات عمل التعلم النشط
أعطِ الأولوية للعينات الأكثر غموضًا أو الأكثر إفادة لعملية التصنيف، وذلك لتحقيق أقصى قدر من تحسين النموذج مقابل كل ساعة تصنيف يتم قضاؤها.
تعاون الفريق
قم بتوزيع المهام على عدة مُعلِّمين وتتبع مدى اتفاقهم لضمان جودة تصنيف متسقة.
تصدير شكل ML
تصدير الشروحات النهائية مباشرة إلى COCO و VOC و YOLO وتنسيقات شائعة أخرى لتدريب النماذج فورًا.
لماذا تشغّل Label Studio على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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