Label Studio هي منصة وسم البيانات مفتوحة المصدر الأكثر شعبية، مع أكثر من 27,000 نجمة على GitHub، تدعم التعليقات التوضيحية عبر كل نوع بيانات رئيسي — النصوص، الصور، الصوت، الفيديو، HTML، السلاسل الزمنية، والمجموعات متعددة الوسائط. تستخدمها الفرق لبناء مجموعات بيانات تدريب عالية الجودة باستخدام قوالب وسم قابلة للتخصيص، وتعليقات توضيحية مدعومة بالتعلم الآلي، ومقاييس اتفاق بين المعلقين.

تُبقي استضافة Label Studio ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) بيانات التدريب الحساسة — الصور الطبية، المستندات المالية، المحتوى التجاري الخاص — بالكامل ضمن بنيتك التحتية، بدون رسوم لكل مستخدم أو لكل تعليق توضيحي. يقرن هذا النشر Label Studio بقاعدة بيانات PostgreSQL 16 لتخزين موثوق للمشاريع والتعليقات التوضيحية.