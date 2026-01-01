نشر Mixpost بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة ذاتية الاستضافة لجدولة وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، مصممة كبديل لـ Buffer و Hootsuite وغيرها من أدوات الجدولة التجارية.
اختر خطة VPS لـ Mixpost
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Mixpost؟
Mixpost عبارة عن منصة ذاتية الاستضافة لجدولة وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي تم تصميمها كبديل مجاني لـ Buffer وHootsuite وغيرهما من أدوات جدولة وسائل التواصل الاجتماعي التجارية. تتيح للوكالات والمسوقين والمبدعين الأفراد تخطيط المحتوى وجدولته ونشره عبر شبكات اجتماعية متعددة من تقويم واحد دون رسوم لكل حساب، أو قيود على المنشورات، أو حصص تحليلية. توفر واجهة المستخدم النظيفة على الويب جدولة مرئية للمحتوى، ومكتبة وسائط، وقوالب منشورات، وعرض معاينة لكل منصة.
استضافة Mixpost ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على كل منشور، وقائمة انتظار مجدولة، وحدث تحليلي، وحساب اجتماعي متصل داخل البنية التحتية الخاصة بك بدلاً من المرور عبر خدمة SaaS تابعة لجهة خارجية قد تغير الأسعار أو تفرض قيودًا على معدل استدعاء واجهة برمجة التطبيقات (API).
الميزات الأساسية في Mixpost
جدولة متعددة المنصات
جدولة المنشورات إلى Twitter/X، فيسبوك، إنستغرام، لينكدإن، ماستودون، والمزيد من تقويم موحد مع معاينة وتخصيص لكل منصة.
تقويم السحب والإفلات
تقويم محتوى مرئي مع إعادة جدولة بالسحب والإفلات، وفئات مرمزة بالألوان، وعمليات مجمعة لتنظيم الحملات عبر أسابيع متعددة.
مكتبة الوسائط
مكتبة وسائط مدمجة مع تحميل الصور والفيديوهات، والكشف التلقائي عن التنسيق، وأصول قابلة لإعادة الاستخدام عبر المنشورات والقوالب.
مساحات عمل متعددة
نظم الحسابات والحملات في مساحات عمل منفصلة مع أذونات مستخدم لكل مساحة عمل — مثالي للوكالات التي تدير العديد من العملاء.
سير عمل الموافقات
تسمح قوائم الموافقة الاختيارية لأعضاء الفريق بصياغة المنشورات للمراجعة قبل جدولتها أو نشرها، مما يدعم سير عمل عملاء الوكالة.
REST API
تتيح واجهة برمجة تطبيقات REST الكاملة عمليات التكامل مع الأدوات الخارجية — مولدات المحتوى، ولوحات معلومات التحليلات، أو نماذج التسجيل المخصصة التي تغذي قوائم الانتظار.
لماذا تشغّل Mixpost على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.