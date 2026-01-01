منصة تتبع GPS مفتوحة المصدر تدعم أكثر من 200 بروتوكول لمراقبة الأسطول والأصول في الوقت الفعلي.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Traccar؟
Traccar هو نظام شامل لتتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مفتوح المصدر يدعم أكثر من 200 بروتوكول اتصال ويعمل مع أي جهاز GPS تقريبًا في السوق. تستخدم المؤسسات من جميع الأحجام Traccar لمراقبة المركبات والأصول والموظفين في الوقت الفعلي من خلال واجهة ويب سهلة الاستخدام تتميز بخرائط تفاعلية ومناطق سياج جغرافي وتنبيهات السرعة وتقارير رحلات مفصلة.
استضافة Traccar ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يلغي رسوم الترخيص المتكررة لكل جهاز التي تفرضها المنصات التجارية ويحافظ على بيانات الموقع الحساسة تحت سيطرتك بالكامل. ينشر هذا القالب Traccar مع قاعدة بيانات PostgreSQL لتخزين موثوق وطويل الأمد لسجل التتبع والمسارات والتحليلات.
الميزات الأساسية في Traccar
أكثر من 200 بروتوكول جهاز
قم بتوصيل أي جهاز تعقب GPS تقريبًا، أو دونجل OBD، أو تطبيق هاتف ذكي مع دعم مدمج لأكثر من 200 بروتوكول اتصال.
تتبع الخريطة في الوقت الحقيقي
مراقبة مواقع الأجهزة مباشرة على خرائط OpenStreetMap أو Google Maps التفاعلية مع التحديثات التلقائية وتصور المسار.
تحديد النطاق الجغرافي والتنبيهات
تحديد مناطق السياج الجغرافي وتلقي إشعارات فورية للدخول والخروج وانتهاكات السرعة وأحداث الحركة.
تقارير الأسطول
إنشاء تقارير شاملة للرحلات والتوقفات والمسافة واستهلاك الوقود وتحليل سلوك السائق.
وصول متعدد المستخدمين
إنشاء حسابات المستخدمين مع مشاركة الأجهزة القائمة على الأذونات للفرق أو الأقسام أو العملاء.
تكامل REST API
دمج بيانات التتبع مع الأنظمة الخارجية ولوحات المعلومات من خلال واجهة برمجة تطبيقات REST موثقة جيدًا.
لماذا تشغّل Traccar على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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