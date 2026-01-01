Traccar هو نظام شامل لتتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مفتوح المصدر يدعم أكثر من 200 بروتوكول اتصال ويعمل مع أي جهاز GPS تقريبًا في السوق. تستخدم المؤسسات من جميع الأحجام Traccar لمراقبة المركبات والأصول والموظفين في الوقت الفعلي من خلال واجهة ويب سهلة الاستخدام تتميز بخرائط تفاعلية ومناطق سياج جغرافي وتنبيهات السرعة وتقارير رحلات مفصلة.

استضافة Traccar ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يلغي رسوم الترخيص المتكررة لكل جهاز التي تفرضها المنصات التجارية ويحافظ على بيانات الموقع الحساسة تحت سيطرتك بالكامل. ينشر هذا القالب Traccar مع قاعدة بيانات PostgreSQL لتخزين موثوق وطويل الأمد لسجل التتبع والمسارات والتحليلات.