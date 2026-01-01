نشر Pgweb بتثبيت بنقرة واحدة.
متصفح PostgreSQL خفيف الوزن ومستند إلى الويب بدون أي تبعيات لاستكشاف قاعدة البيانات الفوري من أي متصفح حديث.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Pgweb؟
Pgweb هو متصفح قواعد بيانات PostgreSQL حديث ومتعدد المنصات، مبني بلغة Go ويتم توزيعه كملف ثنائي واحد بدون أي تبعيات خارجية. يوفر واجهة ويب نظيفة لتصفح المخططات، وتشغيل استعلامات SQL مخصصة، وتصدير البيانات — بدون تعقيد حزم إدارة قواعد البيانات التقليدية.
يمنح نشر Pgweb على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) فريقك بالكامل متصفح قواعد بيانات مركزيًا ومتاحًا دائمًا، مؤمنًا خلف مصادقة HTTP الأساسية. يعمل جنبًا إلى جنب مع مثيلات PostgreSQL الخاصة بك على شبكة خاصة، مما يوفر وصولاً آمنًا للاستعلامات المخصصة دون الكشف عن بيانات اعتماد قاعدة البيانات الخام للمطورين.
الميزات الأساسية في Pgweb
صفر تبعيات
نشر ملف تنفيذي واحد يعني أنه يمكنك البدء في تصفح قواعد بيانات PostgreSQL في ثوانٍ دون الحاجة إلى مكتبات وقت التشغيل أو حزم نظام.
دعم متعدد الجلسات
اتصل وتنقل بين قواعد بيانات PostgreSQL متعددة في وقت واحد، مما يسهل مقارنة البيانات عبر البيئات المختلفة.
تصدير البيانات
تصدير نتائج الجداول والاستعلامات مباشرة إلى CSV أو JSON أو XML للتحليل في جداول البيانات وأدوات ذكاء الأعمال.
اتصالات أنفاق SSH
اتصل بأمان بقواعد البيانات البعيدة عبر أنفاق SSH دون كشف منافذ PostgreSQL علنًا أو تعديل قواعد جدار الحماية.
سجل الاستعلامات
يتتبع تلقائيًا العبارات التي تم تنفيذها مسبقًا حتى تتمكن من استدعاء الاستعلامات المعقدة وإعادة استخدامها بسرعة دون الحاجة إلى إعادة كتابتها.
لماذا تشغّل Pgweb على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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