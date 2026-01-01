Pgweb هو متصفح قواعد بيانات PostgreSQL حديث ومتعدد المنصات، مبني بلغة Go ويتم توزيعه كملف ثنائي واحد بدون أي تبعيات خارجية. يوفر واجهة ويب نظيفة لتصفح المخططات، وتشغيل استعلامات SQL مخصصة، وتصدير البيانات — بدون تعقيد حزم إدارة قواعد البيانات التقليدية.

يمنح نشر Pgweb على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) فريقك بالكامل متصفح قواعد بيانات مركزيًا ومتاحًا دائمًا، مؤمنًا خلف مصادقة HTTP الأساسية. يعمل جنبًا إلى جنب مع مثيلات PostgreSQL الخاصة بك على شبكة خاصة، مما يوفر وصولاً آمنًا للاستعلامات المخصصة دون الكشف عن بيانات اعتماد قاعدة البيانات الخام للمطورين.