خصم يصل إلى 68% على Pgweb

نشر Pgweb بتثبيت بنقرة واحدة.

متصفح PostgreSQL خفيف الوزن ومستند إلى الويب بدون أي تبعيات لاستكشاف قاعدة البيانات الفوري من أي متصفح حديث.

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نسخ احتياطية أسبوعية تلقائية مجانية
خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
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ضمان استرداد رسوم التسجيل لمدة 30 يومًا
نشر Pgweb بتثبيت بنقرة واحدة.

اختر خطة VPS لـ Pgweb

خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 63%
KVM 2
1,119
419/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Pgweb؟

Pgweb هو متصفح قواعد بيانات PostgreSQL حديث ومتعدد المنصات، مبني بلغة Go ويتم توزيعه كملف ثنائي واحد بدون أي تبعيات خارجية. يوفر واجهة ويب نظيفة لتصفح المخططات، وتشغيل استعلامات SQL مخصصة، وتصدير البيانات — بدون تعقيد حزم إدارة قواعد البيانات التقليدية.

يمنح نشر Pgweb على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) فريقك بالكامل متصفح قواعد بيانات مركزيًا ومتاحًا دائمًا، مؤمنًا خلف مصادقة HTTP الأساسية. يعمل جنبًا إلى جنب مع مثيلات PostgreSQL الخاصة بك على شبكة خاصة، مما يوفر وصولاً آمنًا للاستعلامات المخصصة دون الكشف عن بيانات اعتماد قاعدة البيانات الخام للمطورين.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Pgweb

صفر تبعيات

نشر ملف تنفيذي واحد يعني أنه يمكنك البدء في تصفح قواعد بيانات PostgreSQL في ثوانٍ دون الحاجة إلى مكتبات وقت التشغيل أو حزم نظام.

دعم متعدد الجلسات

اتصل وتنقل بين قواعد بيانات PostgreSQL متعددة في وقت واحد، مما يسهل مقارنة البيانات عبر البيئات المختلفة.

تصدير البيانات

تصدير نتائج الجداول والاستعلامات مباشرة إلى CSV أو JSON أو XML للتحليل في جداول البيانات وأدوات ذكاء الأعمال.

اتصالات أنفاق SSH

اتصل بأمان بقواعد البيانات البعيدة عبر أنفاق SSH دون كشف منافذ PostgreSQL علنًا أو تعديل قواعد جدار الحماية.

سجل الاستعلامات

يتتبع تلقائيًا العبارات التي تم تنفيذها مسبقًا حتى تتمكن من استدعاء الاستعلامات المعقدة وإعادة استخدامها بسرعة دون الحاجة إلى إعادة كتابتها.

لماذا تشغّل Pgweb على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

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