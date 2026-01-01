خصم يصل إلى 68% على Unstructured

نشر Unstructured بتثبيت بنقرة واحدة.

واجهة برمجة تطبيقات لمعالجة الوثائق تستخرج البيانات المنظمة من ملفات PDF وملفات Word والصور لخطوط أنابيب RAG ونماذج الذكاء الاصطناعي.

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خادم VPS مُدار بالـ AI
319/الشهر
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نشر Unstructured بتثبيت بنقرة واحدة.

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خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB
خصم 64%
KVM 1
879
319/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦529⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
1 نواة vCPU
4GB RAM
تخزين NVMe بسعة 50GB
نطاق تردّدي 4TB
الأكثر شهرة
خصم 62%
KVM 2
1,119
429/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦639⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
2 نواة vCPU
8GB RAM
تخزين NVMe بسعة 100GB
نطاق تردّدي 8TB
خصم 68%
KVM 4
1,859
589/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦1,279⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
4 نواة vCPU
16GB RAM
تخزين NVMe بسعة 200GB
نطاق تردّدي 16TB
خصم 64%
KVM 8
3,289
1,169/الشهر
اختر خطة
تتجدّد مقابل E£⁦2,329⁩/الشهر لـ2 سنوات. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت!
8 نواة vCPU
32GB RAM
تخزين NVMe بسعة 400GB
نطاق تردّدي 32TB

تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر

مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة
مدير Docker
الوصول السريع إلى سجلات الحاويات
تحديثات بنقرة واحدة
معالجات AMD EPYC
تخزين NVMe SSD
سرعة الشبكة 1Gbps
API عام
مراكز بيانات في جميع أنحاء العالم
دومين مجاني لمدة سنة

تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.

ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Unstructured؟

Unstructured هي واجهة برمجة تطبيقات (API) مفتوحة المصدر لمعالجة المستندات، مصممة لخطوط أنابيب الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. تستوعب ملفات PDF ومستندات Word وعروض PowerPoint التقديمية والصور وHTML وغيرها من التنسيقات غير المهيكلة، وتستخرج عناصر نصية نظيفة ومهيكلة جاهزة للاستيعاب في قواعد بيانات المتجهات.

تُبقي استضافة Unstructured ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) المستندات الحساسة ضمن بنيتك التحتية الخاصة، مع توفير نفس إمكانيات الاستخراج المستخدمة في أنظمة RAG الإنتاجية. تتكامل مع LangChain وLlamaIndex وقواعد بيانات المتجهات الرئيسية، مما يجعلها طبقة استيعاب مستندات جاهزة للاستخدام لأي تطبيق ذكاء اصطناعي.

ابدأ الآن
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام {name}؟

الميزات الأساسية في Unstructured

استخراج متعدد التنسيقات

معالجة ملفات PDF و Word و Excel و PowerPoint والصور و HTML وتنسيقات البريد الإلكتروني من خلال نقطة نهاية API واحدة متسقة.

خط أنابيب RAG جاهز

يتم تنظيم المخرجات للاستيعاب المباشر في قواعد بيانات المتجهات مثل Weaviate و Pinecone و Chroma لتوليد معزز بالاسترجاع.

تكامل LangChain

محملات LangChain وLlamaIndex الأصلية تجعل Unstructured مصدر مستندات سهل الدمج لأي إطار عمل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

استخراج الجدول

يستخرج الجداول بدقة من مستندات PDF و Word، مع الحفاظ على بنيتها لمهام معالجة البيانات اللاحقة.

الخصوصية في الموقع

يضمن التشغيل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) عدم مغادرة المستندات الحساسة للبنية التحتية الخاصة بك أبدًا أثناء عملية الاستخراج.

لماذا تشغّل Unstructured على Hostinger؟

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

تشغيل بنقرة واحدة

شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.

تشغيل بنقرة واحدة

أمان يمكنك الاعتماد عليه

حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.

أمان يمكنك الاعتماد عليه

مدير Docker مُدمج

شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.

مدير Docker مُدمج

موقع الخادم الموصى به:

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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها

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