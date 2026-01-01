Unstructured هي واجهة برمجة تطبيقات (API) مفتوحة المصدر لمعالجة المستندات، مصممة لخطوط أنابيب الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. تستوعب ملفات PDF ومستندات Word وعروض PowerPoint التقديمية والصور وHTML وغيرها من التنسيقات غير المهيكلة، وتستخرج عناصر نصية نظيفة ومهيكلة جاهزة للاستيعاب في قواعد بيانات المتجهات.

تُبقي استضافة Unstructured ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) المستندات الحساسة ضمن بنيتك التحتية الخاصة، مع توفير نفس إمكانيات الاستخراج المستخدمة في أنظمة RAG الإنتاجية. تتكامل مع LangChain وLlamaIndex وقواعد بيانات المتجهات الرئيسية، مما يجعلها طبقة استيعاب مستندات جاهزة للاستخدام لأي تطبيق ذكاء اصطناعي.