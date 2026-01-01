نشر Unstructured بتثبيت بنقرة واحدة.
واجهة برمجة تطبيقات لمعالجة الوثائق تستخرج البيانات المنظمة من ملفات PDF وملفات Word والصور لخطوط أنابيب RAG ونماذج الذكاء الاصطناعي.
اختر خطة VPS لـ Unstructured
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Unstructured؟
Unstructured هي واجهة برمجة تطبيقات (API) مفتوحة المصدر لمعالجة المستندات، مصممة لخطوط أنابيب الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. تستوعب ملفات PDF ومستندات Word وعروض PowerPoint التقديمية والصور وHTML وغيرها من التنسيقات غير المهيكلة، وتستخرج عناصر نصية نظيفة ومهيكلة جاهزة للاستيعاب في قواعد بيانات المتجهات.
تُبقي استضافة Unstructured ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) المستندات الحساسة ضمن بنيتك التحتية الخاصة، مع توفير نفس إمكانيات الاستخراج المستخدمة في أنظمة RAG الإنتاجية. تتكامل مع LangChain وLlamaIndex وقواعد بيانات المتجهات الرئيسية، مما يجعلها طبقة استيعاب مستندات جاهزة للاستخدام لأي تطبيق ذكاء اصطناعي.
الميزات الأساسية في Unstructured
استخراج متعدد التنسيقات
معالجة ملفات PDF و Word و Excel و PowerPoint والصور و HTML وتنسيقات البريد الإلكتروني من خلال نقطة نهاية API واحدة متسقة.
خط أنابيب RAG جاهز
يتم تنظيم المخرجات للاستيعاب المباشر في قواعد بيانات المتجهات مثل Weaviate و Pinecone و Chroma لتوليد معزز بالاسترجاع.
تكامل LangChain
محملات LangChain وLlamaIndex الأصلية تجعل Unstructured مصدر مستندات سهل الدمج لأي إطار عمل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
استخراج الجدول
يستخرج الجداول بدقة من مستندات PDF و Word، مع الحفاظ على بنيتها لمهام معالجة البيانات اللاحقة.
الخصوصية في الموقع
يضمن التشغيل على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) عدم مغادرة المستندات الحساسة للبنية التحتية الخاصة بك أبدًا أثناء عملية الاستخراج.
لماذا تشغّل Unstructured على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلتُ مع دعم Hostinger بعد فقدان الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، وكنتُ في غاية الإعجاب. كان كودي ومحمد من فريق الدعم صبورين للغاية ودقيقين للغاية.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.