نشر Yaade بنقرة واحدة.
بيئة تطوير واجهة برمجة تطبيقات (API) تعاونية مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا، مصممة للفرق التي تقدر خصوصية البيانات.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Yaade؟
Yaade هي بيئة تطوير API مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا، مصممة كبديل يركز على الخصوصية لعملاء API المستندة إلى السحابة. على عكس الأدوات المستضافة التي تخزن مجموعات API وأسرارك على خوادم طرف ثالث، تحتفظ Yaade بجميع البيانات على البنية التحتية الخاصة بك — بما في ذلك بيانات الاعتماد والرموز المميزة وسجل الطلبات.
يمكن للفرق مشاركة مجموعات API بشكل آمن، وإدارة بيئات متعددة، وتشغيل نصوص JavaScript كمهام مجدولة (cron jobs) أو عبر API، والاستيراد من OpenAPI أو Postman. مع دعم مدمج لعدة مستخدمين، ورموز الوصول (access tokens)، ومصادقة OAuth2/OIDC، وقاعدة بيانات H2 قائمة على الملفات لا تتطلب أي إعداد إضافي، تعد Yaade خفيفة الوزن بما يكفي لمطور واحد ولكنها قوية بما يكفي لفريق هندسي كامل.
الميزات الأساسية في Yaade
مجموعات تعاونية
شارك مجموعات واجهات برمجة التطبيقات (API) عبر فريقك بأكمله مع الوصول المستند إلى الأدوار، بحيث يعمل الجميع من نفس مصدر الحقيقة دون نسخ الطلبات ولصقها.
دعم البيئات المتعددة
حدد بيئات منفصلة للتطوير، والتدريج، والإنتاج، ثم قم بتبديل السياق على الفور دون تحديث عناوين URL أو الرموز يدويًا.
البرمجة النصية المدمجة
اكتب نصوص JavaScript البرمجية لأتمتة سير عمل واجهة برمجة التطبيقات (API)، أو تشغيل الاختبارات، أو ربط الطلبات — وجدولتها كمهام كرون (cron jobs) أو تشغيلها عبر واجهة برمجة التطبيقات المدمجة.
استيراد OpenAPI و Postman
استورد المجموعات الحالية من مواصفات OpenAPI أو صادرات Postman لترحيل فريقك دون إعادة بناء مكتبات الطلبات من الصفر.
مصادقة OAuth2 و OIDC
ادمج مع موفري الهوية الخارجيين باستخدام OAuth2 و OIDC، بحيث يسجل فريقك الدخول باستخدام بيانات الاعتماد المؤسسية الحالية بدلاً من إدارة حسابات منفصلة.
لا يتطلب إعداد قاعدة بيانات
يستخدم Yaade قاعدة بيانات H2 مدمجة تعتمد على الملفات، لذلك لا توجد حاويات قواعد بيانات منفصلة لتهيئة — ما عليك سوى بدء تشغيل الحاوية وستستمر بياناتك تلقائيًا.
لماذا تشغّل Yaade على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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