Yaade هي بيئة تطوير API مفتوحة المصدر ومستضافة ذاتيًا، مصممة كبديل يركز على الخصوصية لعملاء API المستندة إلى السحابة. على عكس الأدوات المستضافة التي تخزن مجموعات API وأسرارك على خوادم طرف ثالث، تحتفظ Yaade بجميع البيانات على البنية التحتية الخاصة بك — بما في ذلك بيانات الاعتماد والرموز المميزة وسجل الطلبات.

يمكن للفرق مشاركة مجموعات API بشكل آمن، وإدارة بيئات متعددة، وتشغيل نصوص JavaScript كمهام مجدولة (cron jobs) أو عبر API، والاستيراد من OpenAPI أو Postman. مع دعم مدمج لعدة مستخدمين، ورموز الوصول (access tokens)، ومصادقة OAuth2/OIDC، وقاعدة بيانات H2 قائمة على الملفات لا تتطلب أي إعداد إضافي، تعد Yaade خفيفة الوزن بما يكفي لمطور واحد ولكنها قوية بما يكفي لفريق هندسي كامل.