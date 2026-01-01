DSpace هي منصة المستودعات مفتوحة المصدر الأكثر استخدامًا في العالم، حيث تدعم أكثر من 2000 مستودع مؤسسي في الجامعات والمكتبات والمتاحف والمؤسسات البحثية. تقوم بالتقاط وتنظيم وحفظ المواد الرقمية بأي صيغة — مقالات، رسائل علمية، مجموعات بيانات، صور، وتسجيلات صوتية — مع بيانات وصفية غنية من Dublin Core ومعرفات Handle دائمة للاستشهاد الدائم.

تحافظ استضافة DSpace ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) على الملكية الكاملة للمحتوى الأكاديمي وسياسات الحفظ وقواعد الوصول داخل المؤسسة. توفر واجهة برمجة التطبيقات REST المضمنة، وواجهة Angular، وطبقة اكتشاف Solr، ونقطة نهاية OAI-PMH للمؤسسات حزمة مستودعات كاملة دون رسوم SaaS متكررة أو الارتباط بمورد واحد.