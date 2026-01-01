نشر DSpace بنقرة واحدة.
مستودع مؤسسي مفتوح المصدر لحفظ ومشاركة الأبحاث الأكاديمية والأطروحات والمجموعات الرقمية.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام DSpace؟
DSpace هي منصة المستودعات مفتوحة المصدر الأكثر استخدامًا في العالم، حيث تدعم أكثر من 2000 مستودع مؤسسي في الجامعات والمكتبات والمتاحف والمؤسسات البحثية. تقوم بالتقاط وتنظيم وحفظ المواد الرقمية بأي صيغة — مقالات، رسائل علمية، مجموعات بيانات، صور، وتسجيلات صوتية — مع بيانات وصفية غنية من Dublin Core ومعرفات Handle دائمة للاستشهاد الدائم.
تحافظ استضافة DSpace ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) على الملكية الكاملة للمحتوى الأكاديمي وسياسات الحفظ وقواعد الوصول داخل المؤسسة. توفر واجهة برمجة التطبيقات REST المضمنة، وواجهة Angular، وطبقة اكتشاف Solr، ونقطة نهاية OAI-PMH للمؤسسات حزمة مستودعات كاملة دون رسوم SaaS متكررة أو الارتباط بمورد واحد.
الميزات الأساسية في DSpace
إصدارات السلعة
تتبع إصدارات متعددة من المقالات ومجموعات البيانات والأطروحات حتى يتمكن الباحثون من تحديث المساهمات دون فقدان سجل الاستشهادات.
جمع OAI-PMH
تعرض نقطة نهاية OAI-PMH المدمجة البيانات الوصفية لـ Google Scholar و BASE ومجمعات أخرى لتحقيق قابلية الاكتشاف عالميًا.
التعامل مع المعرفات الثابتة
يتلقى كل عنصر معرف Handle.net دائمًا، لضمان بقاء الروابط صالحة حتى مع تغييرات عناوين URL وإعادة تسمية المؤسسات.
بحث مدعوم بـ Solr
توفر واجهة Solr الخلفية المخصصة تصفحًا موجهًا، وبحثًا بالنص الكامل، وإحصائيات الاستخدام عبر ملايين العناصر.
سير عمل قابل للتكوين
تتكيف سير عمل التقديم لكل مجموعة، مع خطوات المراجعة التحريرية، مع سياسات الكلية والمكتبة والإدارة.
COAR Notify جاهز
الدعم المدمج لبروتوكولات COAR Notify يربط مستودعك بالنظام البيئي الناشئ لمراجعة الأقران المفتوحة.
لماذا تشغّل DSpace على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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