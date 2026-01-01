نشر Mailpit بتثبيت بنقرة واحدة.
أداة خفيفة الوزن لاختبار البريد الإلكتروني تلتقط رسائل SMTP وتعرضها في صندوق بريد وارد قائم على المتصفح.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Mailpit؟
Mailpit هي أداة مفتوحة المصدر لاختبار وتصحيح أخطاء البريد الإلكتروني، مصممة للمطورين. تقوم بتشغيل خادم SMTP مدمج يعترض جميع رسائل البريد الإلكتروني الصادرة من تطبيقاتك ويعرض الرسائل الملتقطة في صندوق بريد ويب نظيف وقابل للبحث — دون إرسال أي بريد إلى مستلمين حقيقيين. وهذا يجعلها آمنة لاختبار تدفقات إشعارات البريد الإلكتروني، وتكرار العمل على قوالب البريد الإلكتروني، والتحقق من تكوينات SMTP في بيئات التطوير والتدريج.
Mailpit هو البديل الحديث الذي يتم صيانته بنشاط لـ MailHog (الذي لم يعد يتم صيانته). يأتي كملف ثنائي واحد خفيف الوزن مع مخزن رسائل سريع مدعوم بـ SQLite، وبحث نصي كامل، وعرض بريد إلكتروني بتنسيق HTML، وواجهة برمجة تطبيقات REST، ومصادقة SMTP وواجهة المستخدم الاختيارية — كل ذلك ببصمة ذاكرة ضئيلة.
الميزات الأساسية في Mailpit
التقاط البريد الإلكتروني SMTP
يعمل كخادم SMTP جاهز للاستخدام يعترض البريد الصادر من أي تطبيق، مما يمنع التسليم العرضي إلى عناوين بريد إلكتروني حقيقية أثناء التطوير.
البريد الوارد عبر المتصفح
عرض، بحث، وفحص جميع الرسائل الملتقطة في واجهة مستخدم ويب متجاوبة مع عرض HTML كامل، وعرض المصدر، وتصميم متوافق مع الجوّال.
الوصول إلى REST API
استعلام عن الرسائل وحذفها وإدارتها برمجيًا عبر واجهة برمجة تطبيقات REST موثقة، مما يتيح التكامل مع مجموعات الاختبار الآلية وخطوط أنابيب CI/CD.
بحث بالنص الكامل
ابحث عبر سطور الموضوع، وعناوين المرسل والمستلم، ونص الرسالة لتحديد رسائل بريد إلكتروني معينة بسرعة أثناء الاختبار.
وسم الرسائل
وسم الرسائل تلقائيًا حسب النوع — HTML، المرفقات، الصور المضمنة — لتصفية بصرية سريعة عبر كميات كبيرة من رسائل البريد الإلكتروني التجريبية.
لماذا تشغّل Mailpit على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
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