منصة نشر المونوغرافات المفتوحة (OMP) هي منصة نشر مجانية ومفتوحة المصدر طورتها مبادرة المعرفة العامة لدور النشر الجامعية، والجمعيات العلمية، والناشرين الأكاديميين المستقلين. تدير سير العمل التحريري الكامل للكتب — بدءًا من التقديم والمراجعة الداخلية، مرورًا بالتدقيق اللغوي، والإنتاج، ونشر الفهرس عبر الإنترنت — في أداة واحدة متكاملة.

استضافة OMP ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على المخطوطات، وهويات المراجعين، والعقود، وتحليلات القراء تحت سيطرتك المباشرة بدلاً من الاعتماد على خدمة نشر تابعة لجهة خارجية. تتضمن هذه القالب قاعدة بيانات MariaDB لتخزين موثوق للبيانات الوصفية وتوجيه حركة المرور عبر وكيل Traefik العكسي المثبت مسبقًا ليصبح دار النشر الخاص بك متاحًا عبر HTTPS بمجرد اكتمال النشر.