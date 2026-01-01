نشر Open Monograph Press بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة مفتوحة المصدر لإدارة سير العمل التحريري للكتب العلمية، والدراسات المتخصصة، والمجلدات المحررة.
اختر خطة VPS لـ Open Monograph Press
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Open Monograph Press؟
منصة نشر المونوغرافات المفتوحة (OMP) هي منصة نشر مجانية ومفتوحة المصدر طورتها مبادرة المعرفة العامة لدور النشر الجامعية، والجمعيات العلمية، والناشرين الأكاديميين المستقلين. تدير سير العمل التحريري الكامل للكتب — بدءًا من التقديم والمراجعة الداخلية، مرورًا بالتدقيق اللغوي، والإنتاج، ونشر الفهرس عبر الإنترنت — في أداة واحدة متكاملة.
استضافة OMP ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يحافظ على المخطوطات، وهويات المراجعين، والعقود، وتحليلات القراء تحت سيطرتك المباشرة بدلاً من الاعتماد على خدمة نشر تابعة لجهة خارجية. تتضمن هذه القالب قاعدة بيانات MariaDB لتخزين موثوق للبيانات الوصفية وتوجيه حركة المرور عبر وكيل Traefik العكسي المثبت مسبقًا ليصبح دار النشر الخاص بك متاحًا عبر HTTPS بمجرد اكتمال النشر.
الميزات الأساسية في Open Monograph Press
سير عمل التحرير
نقل كل تقديم عبر مراحل التقديم، والمراجعة الداخلية، والمراجعة الخارجية، والتدقيق اللغوي، والإنتاج مع تعيينات المهام القائمة على الأدوار.
سلاسل وكتالوجات
نظّم العناوين في سلاسل كتب وفئات وكتالوج عام ليتمكن القراء من تصفح منشوراتك حسب الموضوع أو المؤلف أو السلسلة.
صيغ متعددة لكل كتاب
بيع أو توزيع كل دراسة بتنسيقات متعددة — PDF، EPUB، HTML، غلاف مقوى، غلاف ورقي — من إدخال كتالوج واحد مع بيانات وصفية غنية.
البيانات الوصفية لـ ONIX وDOI
إنشاء سجلات ONIX وتسجيل DOIs حتى تكون مؤلفاتك الأكاديمية قابلة للاكتشاف في فهارس المكتبات ومحركات البحث والفهارس الأكاديمية.
صحافة متعددة اللغات
تشغيل مطبعة بلغات متعددة بواجهة محلية، وحقول بيانات وصفية، وصفحات موجهة للقارئ من تثبيت واحد.
مفتوح المصدر ومستضاف ذاتيًا
تم بناؤه وصيانته بواسطة مشروع المعرفة العامة، OMP هو مفتوح المصدر بالكامل بدون رسوم لكل عنوان أو قيود على البائع.
لماذا تشغّل Open Monograph Press على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.