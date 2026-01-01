OxiCloud هو نظام أساسي لتخزين سحابي مفتوح المصدر مكتوب بلغة Rust، ومصمم كبديل سريع وفعال للموارد لـ Nextcloud و OwnCloud. يوفر تحميل الملفات وتنزيلها وإدارة المجلدات والمشاركة والبحث وسلة المهملات ومشغل موسيقى مدمج — كل ذلك مستضاف ذاتيًا مع واجهة خلفية PostgreSQL. يحافظ وقت تشغيل Rust على الذاكرة الخاملة أقل بكثير من 100 ميجابايت، مما يجعله عمليًا على خطط VPS حيث تكون حزمة PHP ثقيلة جدًا.

تضع الاستضافة الذاتية لـ OxiCloud جميع تخزين الملفات على بنية تحتية تتحكم فيها، بدون حصص، وبدون رسوم اشتراك، وبدون وصول طرف ثالث إلى ملفاتك. تتيح طبقة توافق Nextcloud الاختيارية لعملاء Nextcloud الحاليين على سطح المكتب والجوال الاتصال دون إعادة تهيئة.