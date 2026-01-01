نشر OxiCloud بتثبيت بنقرة واحدة.
تخزين سحابي خفيف الوزن ومستضاف ذاتيًا، مبني بلغة Rust، مع توافق عميل Nextcloud لسطح المكتب والجوال.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام OxiCloud؟
OxiCloud هو نظام أساسي لتخزين سحابي مفتوح المصدر مكتوب بلغة Rust، ومصمم كبديل سريع وفعال للموارد لـ Nextcloud و OwnCloud. يوفر تحميل الملفات وتنزيلها وإدارة المجلدات والمشاركة والبحث وسلة المهملات ومشغل موسيقى مدمج — كل ذلك مستضاف ذاتيًا مع واجهة خلفية PostgreSQL. يحافظ وقت تشغيل Rust على الذاكرة الخاملة أقل بكثير من 100 ميجابايت، مما يجعله عمليًا على خطط VPS حيث تكون حزمة PHP ثقيلة جدًا.
تضع الاستضافة الذاتية لـ OxiCloud جميع تخزين الملفات على بنية تحتية تتحكم فيها، بدون حصص، وبدون رسوم اشتراك، وبدون وصول طرف ثالث إلى ملفاتك. تتيح طبقة توافق Nextcloud الاختيارية لعملاء Nextcloud الحاليين على سطح المكتب والجوال الاتصال دون إعادة تهيئة.
الميزات الأساسية في OxiCloud
دعم عميل Nextcloud
تتيح طبقة توافق Nextcloud الاختيارية لعملاء مزامنة Nextcloud الحاليين لسطح المكتب والجوال الاتصال بـ OxiCloud دون إعادة تثبيتهم أو إعادة تكوينهم.
استهلاك ذاكرة منخفض
يستخدم وقت تشغيل Rust + mimalloc أقل من 100 ميجابايت في وضع الخمول، مما يجعل OxiCloud عمليًا على خطط VPS الصغيرة حيث تستنزف مكدسات التخزين السحابي المعتمدة على PHP ذاكرة الوصول العشوائي المتاحة.
روابط مشاركة الملفات
أنشئ روابط مشاركة عامة للملفات والمجلدات حتى يتمكن المستلمون الخارجيون من تنزيل المحتوى دون إنشاء حساب على خادمك.
سلة المهملات والاستعادة
الملفات المحذوفة تنتقل إلى سلة المهملات بدلاً من حذفها فورًا، مما يمنحك فترة استرداد قبل الحذف الدائم.
مشغل موسيقى مُدمج
بث ملفات صوتية مباشرة من المتصفح مع دعم قوائم التشغيل وبيانات تعريف المقطع الصوتي — لا يلزم وجود خادم وسائط أو مكون إضافي منفصل.
لماذا تشغّل OxiCloud على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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