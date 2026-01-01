نشر OpenSearch بنقرة واحدة.
محرّك بحث وتحليلات مرخص بترخيص Apache 2.0 مع لوحات معلومات OpenSearch لتصور البيانات وتحليل السجلات.
اختر خطة VPS لـ OpenSearch
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام OpenSearch؟
OpenSearch هو مجموعة بحث وتحليلات مفتوحة المصدر ومدفوعة بالمجتمع، تم اشتقاقها من Elasticsearch 7.10.2 للحفاظ على بديل مفتوح حقًا بموجب ترخيص Apache 2.0. يوفر بحثًا نصيًا كاملاً، وتحليل بيانات السجلات والأحداث، ومراقبة أداء التطبيقات، وتحليلات الأمان من خلال بنية موزعة وقابلة للتوسع — كل ذلك بدون قيود ترخيص احتكارية.
يقوم هذا القالب بنشر كل من OpenSearch و OpenSearch Dashboards مع تمكين المصادقة، مما يمنحك منصة بحث كاملة من اليوم الأول. الاستضافة الذاتية تعني أن جميع البيانات المفهرسة واستعلامات البحث تبقى على البنية التحتية الخاصة بك، وهو أمر ضروري للمؤسسات التي لديها متطلبات إقامة البيانات أو تتعامل مع معلومات حساسة. ملاحظة: يتطلب 4 جيجابايت على الأقل من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) ويستغرق 2-5 دقائق للتشغيل الأولي.
الميزات الأساسية في OpenSearch
البحث بالنص الكامل
DSL استعلام متقدمة مع تسجيل مدى الصلة، والتنقل متعدد الأوجه، والفهرسة في الوقت الفعلي لنتائج بحث سريعة ودقيقة.
OpenSearch لوحات المعلومات
تتيح لك طبقة التصور المضمنة إنشاء لوحات معلومات تفاعلية، وتشغيل الاستعلامات، واستكشاف البيانات دون الحاجة إلى أدوات إضافية.
تحليلات السجلات
استوعب وحلل سجلات التطبيقات والبنية التحتية في الوقت الفعلي لاكتشاف الحالات الشاذة واستكشاف الأخطاء وإصلاح الحوادث بشكل أسرع.
ترخيص أباتشي 2.0
لا توجد قيود تجارية أو تغييرات مفاجئة في الترخيص — استخدم OpenSearch وعدّله ووزّعه بحرية.
كشف الشذوذ
يساعد اكتشاف الشذوذ المدمج المدعوم بالتعلم الآلي والتنبيهات القابلة للتكوين في رصد المشكلات قبل أن يبلغ عنها المستخدمون.
لماذا تشغّل OpenSearch على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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