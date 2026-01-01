تثبيت PicoShare بنقرة واحدة.
مشاركة ملفات مبسطة ومستضافة ذاتيًا مع روابط تنتهي صلاحيتها، وتحميلات للضيوف، وبدون قيود على حجم الملفات.
اختر خطة VPS لـ PicoShare
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
تُدفع جميع الخطط مقدمًا. ويعكس السعر الشهري إجمالي سعر الخطة مقسومًا على عدد الأشهر في خطتك.
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام PicoShare؟
PicoShare هي خدمة مشاركة ملفات مفتوحة المصدر وبسيطة، مصممة لأداء مهمة واحدة بشكل جيد: رفع ملف ومشاركة رابط تنزيل مباشر. على عكس منصات التخزين السحابي الكاملة، لا يحتوي PicoShare على تسلسل هرمي للمجلدات، ولا حسابات متعددة المستخدمين، ولا حصص تخزين — فقط عبارة مرور مشتركة واحدة تحمي واجهة المسؤول وعنوان URL عام نظيف لكل ملف تشاركه. يمكن تعيين الروابط لتنتهي صلاحيتها بعد فترة زمنية قابلة للتكوين أو عدد معين من التنزيلات، وتسمح روابط رفع الضيوف للمساهمين الخارجيين بتقديم الملفات إلى خادمك دون الحاجة إلى حساب.
استضافة PicoShare ذاتيًا على VPS الخاص بك تعني أن الملفات المشتركة تُخزن على بنيتك التحتية الخاصة دون وجود أي منصة طرف ثالث بينك وبين مستلمي ملفاتك، وعدم رفض أي ملف بسبب حجمه الكبير جدًا.
الميزات الأساسية في PicoShare
روابط مشاركة تنتهي صلاحيتها
اضبط الروابط لتنتهي صلاحيتها بعد فترة زمنية محددة أو عدد معين من التنزيلات، بحيث تتم إزالة الملفات المشتركة تلقائيًا بمجرد أن تخدم غرضها.
روابط تحميل الضيوف
أنشئ روابط تحميل لمرة واحدة أو قابلة لإعادة الاستخدام حتى يتمكن المتعاونون الخارجيون من إرسال الملفات إلى الخادم الخاص بك دون إنشاء حساب أو رؤية ملفاتك الأخرى.
لا حدود لحجم الملف
لا يفرض PicoShare أي قيود على حجم الملف أو نوعه، حتى تتمكن من مشاركة مقاطع فيديو كبيرة، أو صور أقراص، أو أرشيفات قد ترفضها الخدمات السحابية.
صفر تبعيات خارجية
يخزن SQLite جميع البيانات الوصفية محليًا — لا يوجد خادم قاعدة بيانات، ولا Redis، ولا عمال خلفية — مما يجعل النشر بأكمله حاوية واحدة.
روابط التنزيل المباشرة
يحصل كل ملف مشترك على رابط تنزيل مباشر نظيف ودائم، بحيث يقوم المستلمون بالتنزيل دون الحاجة إلى التنقل في واجهة ويب أو تسجيل الدخول.
لماذا تشغّل PicoShare على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
موقع الخادم الموصى به:
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استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.
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