نشر PicoClaw بنقرة واحدة.
مساعد ذكاء اصطناعي خفيف الوزن للغاية مكتوب بلغة Go مع دعم MCP الأصلي وأكثر من 30 تكاملاً لمزودي LLM.
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ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام PicoClaw؟
PicoClaw هو مساعد ذكاء اصطناعي مستقل ومفتوح المصدر، بدأته Sipeed وتمت كتابته بالكامل بلغة Go من الصفر. أُعيد بناء المشروع من خلال عملية تمهيد ذاتي (self-bootstrapping) — حيث قاد وكيل الذكاء الاصطناعي نفسه عملية ترحيل البنية وتحسين الكود — مما أنتج ملفًا ثنائيًا ثابتًا واحدًا (single static binary) يعمل في أقل من ثانية ويشتغل على نواة معالج مركزية واحدة (single CPU core).
صُمم PicoClaw ليكون صغيرًا وسريعًا وقابلًا للنشر في أي مكان، ويقوم بتشغيل نفس أعباء العمل التي تقوم بها أطر عمل الوكلاء الأثقل بكثير، بينما يستهلك حوالي 10 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). تتيح لك استضافة المشغل ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) الحصول على وحدة تحكم قائمة على المتصفح، وتكوين دائم، وبوابة تعمل لفترة طويلة تربط نموذج اللغة الكبير (LLM) الذي تختاره بتطبيقات Telegram وDiscord وMatrix وWeChat، وأي خادم MCP توجهه إليه.
الميزات الأساسية في PicoClaw
بصمة منخفضة للغاية
استخدام الذاكرة الأساسية أقل من 10 ميجابايت وأوقات تشغيل في أقل من ثانية يعني أن خادمًا افتراضيًا خاصًا واحدًا (VPS) يمكنه استضافة PicoClaw جنبًا إلى جنب مع بقية مكدسك دون تكلفة إضافية قابلة للقياس.
مشغل وحدة تحكم الويب
يرشدك المشغل المستند إلى المتصفح على المنفذ 18800 خلال إعدادات المزود والقناة والبوابة دون الحاجة إلى تعديل ملفات JSON يدويًا.
دعم MCP الأصلي
يتيح لك تكامل بروتوكول سياق النموذج (MCP) المتميز ربط أي خادم MCP لتوسيع قدرات الوكيل دون الحاجة إلى كتابة مكونات إضافية مخصصة.
30+ مقدمي LLM
استخدم OpenAI و Anthropic و Gemini و OpenRouter و AWS Bedrock و Azure و Kimi و Minimax والمزيد من خلال تكوين model_list واحد.
بوابة متعددة القنوات
بوابة دائمة التشغيل تعرض وكيلك عبر تيليجرام، ديسكورد، ماتريكس، آي آر سي، وي تشات، ووي كوم من عملية نشر واحدة.
التوجيه الذكي للنموذج
التوجيه المستند إلى القواعد يرسل الاستعلامات البسيطة إلى نماذج خفيفة الوزن والمعقدة منها إلى النماذج الرائدة، مما يقلل من إنفاق واجهة برمجة التطبيقات (API) دون المساس بالجودة.
لماذا تشغّل PicoClaw على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
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تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
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