PicoClaw هو مساعد ذكاء اصطناعي مستقل ومفتوح المصدر، بدأته Sipeed وتمت كتابته بالكامل بلغة Go من الصفر. أُعيد بناء المشروع من خلال عملية تمهيد ذاتي (self-bootstrapping) — حيث قاد وكيل الذكاء الاصطناعي نفسه عملية ترحيل البنية وتحسين الكود — مما أنتج ملفًا ثنائيًا ثابتًا واحدًا (single static binary) يعمل في أقل من ثانية ويشتغل على نواة معالج مركزية واحدة (single CPU core).

صُمم PicoClaw ليكون صغيرًا وسريعًا وقابلًا للنشر في أي مكان، ويقوم بتشغيل نفس أعباء العمل التي تقوم بها أطر عمل الوكلاء الأثقل بكثير، بينما يستهلك حوالي 10 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). تتيح لك استضافة المشغل ذاتيًا على خادم افتراضي خاص (VPS) الحصول على وحدة تحكم قائمة على المتصفح، وتكوين دائم، وبوابة تعمل لفترة طويلة تربط نموذج اللغة الكبير (LLM) الذي تختاره بتطبيقات Telegram وDiscord وMatrix وWeChat، وأي خادم MCP توجهه إليه.