Plik هو منصة مفتوحة المصدر لمشاركة الملفات المؤقتة تتيح لك رفع الملفات ومشاركة روابط آمنة ومنتهية الصلاحية مع أي شخص — دون الاعتماد على خدمات التخزين السحابي التابعة لجهات خارجية. تم تصميمه مع مراعاة الخصوصية والمرونة، ويدعم عمليات الرفع المحمية بكلمة مرور، وروابط تنزيل تستخدم لمرة واحدة وتختفي بعد الوصول الأول، وتشفيرًا من طرف إلى طرف باستخدام بروتوكول age.

استضافة Plik ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن ملفاتك تبقى على بنية تحتية تتحكم فيها، مع فترات احتفاظ قابلة للتكوين وحدود لحجم الملفات. واجهة الويب الحديثة المبنية بتقنية Vue 3 تجعل إدارة عمليات الرفع سهلة، بينما يتيح عميل سطر الأوامر (CLI) المدمج عمليات نقل الملفات المبرمجة من أي منصة.