نشر Plik بنقرة واحدة.
منصة قابلة للتوسع لمشاركة الملفات المؤقتة المستضافة ذاتيًا — مثل WeTransfer، ولكن تحت سيطرتك الكاملة.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Plik؟
Plik هو منصة مفتوحة المصدر لمشاركة الملفات المؤقتة تتيح لك رفع الملفات ومشاركة روابط آمنة ومنتهية الصلاحية مع أي شخص — دون الاعتماد على خدمات التخزين السحابي التابعة لجهات خارجية. تم تصميمه مع مراعاة الخصوصية والمرونة، ويدعم عمليات الرفع المحمية بكلمة مرور، وروابط تنزيل تستخدم لمرة واحدة وتختفي بعد الوصول الأول، وتشفيرًا من طرف إلى طرف باستخدام بروتوكول age.
استضافة Plik ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) تعني أن ملفاتك تبقى على بنية تحتية تتحكم فيها، مع فترات احتفاظ قابلة للتكوين وحدود لحجم الملفات. واجهة الويب الحديثة المبنية بتقنية Vue 3 تجعل إدارة عمليات الرفع سهلة، بينما يتيح عميل سطر الأوامر (CLI) المدمج عمليات نقل الملفات المبرمجة من أي منصة.
الميزات الأساسية في Plik
روابط ملفات تنتهي صلاحيتها
عيّن مدة صلاحية مخصصة لكل عملية تحميل بحيث تنتهي صلاحية الملفات المشتركة وتُحذف تلقائيًا، مما يحافظ على نظافة مساحة التخزين الخاصة بك.
تنزيلات لمرة واحدة
إنشاء روابط للاستخدام مرة واحدة تدمر نفسها تلقائيًا بعد التنزيل الأول، مما يضمن وصول الملفات إلى المستلم المقصود فقط.
تحميلات محمية بكلمة مرور
احمِ التحميلات الفردية بكلمة مرور حتى يتمكن المستلمون الذين لديهم بيانات الاعتماد الصحيحة فقط من الوصول إلى الملفات المشتركة.
التشفير الشامل
تشفير الملفات من جانب العميل باستخدام بروتوكول age قبل الرفع بحيث لا يتمكن حتى مشغل الخادم من قراءة المحتويات.
أنظمة تخزين خلفية متعددة
قم بتخزين الملفات محليًا أو الاتصال بـ S3 أو Google Cloud Storage أو OpenStack Swift لتوسيع السعة بلا حدود.
دعم عميل CLI
تحميل وإدارة الملفات مباشرة من الطرفية باستخدام عميل Go CLI متعدد المنصات، مما يتيح عمليات نقل مبرمجة وتلقائية.
لماذا تشغّل Plik على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
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