واجهة مستخدم ويب حديثة لتشغيل دفاتر تشغيل Ansible، وخطط Terraform، ونصوص Bash البرمجية، ومكدسات Pulumi.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام Semaphore؟
Semaphore هي واجهة ويب حديثة مفتوحة المصدر لإدارة وتشغيل أدوات أتمتة DevOps. توفر لوحة تحكم واضحة لتنفيذ Ansible playbooks وخطط Terraform وتكوينات OpenTofu وسكربتات Bash ومكدسات Pulumi دون الحاجة إلى الوصول عبر سطر الأوامر. يمكن للفرق إدارة المخزونات وبيانات الاعتماد وسجل التنفيذ عبر المتصفح مع الحفاظ على التحكم الكامل في كود البنية التحتية الخاص بهم.
يؤدي استضافة Semaphore ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى مركزية جميع عمليات تنفيذ الأتمتة مع مسارات التدقيق والتشغيل المجدول وعناصر التحكم في وصول الفريق. يتضمن هذا النشر PostgreSQL لتخزين البيانات الموثوق به وحساب مسؤول يتم إنشاؤه تلقائيًا عند التشغيل الأول باستخدام بيانات الاعتماد التي تقوم بتكوينها أثناء النشر.
الميزات الأساسية في Semaphore
مشغل بلاي بوك Ansible
تنفيذ أدلة تشغيل Ansible من واجهة مستخدم ويب مع إدارة المخزون، وحقن المتغيرات، وتدفق الإخراج في الوقت الفعلي.
دعم الأدوات المتعددة
قم بتشغيل Terraform و OpenTofu و Pulumi ونصوص Bash جنبًا إلى جنب مع Ansible من واجهة موحدة واحدة.
تنفيذ مجدول
جدولة تشغيل الأتمتة باستخدام تعبيرات cron وعرض سجل التنفيذ مع سجلات مفصلة وتتبع الحالة.
إدارة بيانات الاعتماد
قم بتخزين مفاتيح SSH وبيانات اعتماد موفر السحابة وكلمات مرور الخزنة بأمان باستخدام تخزين مشفر.
تعاون الفريق
إدارة وصول الفريق باستخدام أذونات على مستوى المشروع حتى يتمكن الأعضاء من تشغيل المهام المصرح بها دون الحاجة إلى وصول مباشر إلى الخادم.
دمج Git
اسحب أدلة التشغيل ورمز الأتمتة مباشرة من مستودعات Git مع اختيار الفرع والعلامة لكل مهمة.
لماذا تشغّل Semaphore على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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