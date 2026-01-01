Semaphore هي واجهة ويب حديثة مفتوحة المصدر لإدارة وتشغيل أدوات أتمتة DevOps. توفر لوحة تحكم واضحة لتنفيذ Ansible playbooks وخطط Terraform وتكوينات OpenTofu وسكربتات Bash ومكدسات Pulumi دون الحاجة إلى الوصول عبر سطر الأوامر. يمكن للفرق إدارة المخزونات وبيانات الاعتماد وسجل التنفيذ عبر المتصفح مع الحفاظ على التحكم الكامل في كود البنية التحتية الخاص بهم.

يؤدي استضافة Semaphore ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) إلى مركزية جميع عمليات تنفيذ الأتمتة مع مسارات التدقيق والتشغيل المجدول وعناصر التحكم في وصول الفريق. يتضمن هذا النشر PostgreSQL لتخزين البيانات الموثوق به وحساب مسؤول يتم إنشاؤه تلقائيًا عند التشغيل الأول باستخدام بيانات الاعتماد التي تقوم بتكوينها أثناء النشر.