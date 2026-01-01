SoulSync هي منصة ذكية لإدارة الموسيقى تربط حساباتك على خدمات البث — Spotify وTidal وQobuz وDeezer — بمكتبة الموسيقى المستضافة ذاتيًا لديك. تقوم تلقائيًا بمزامنة قوائم التشغيل، وتراقب الفنانين بحثًا عن الإصدارات الجديدة، وتُثري البيانات الوصفية (metadata) من خلال عشرة عمال خلفية متوازيين، وتنظم الملفات التي تم تنزيلها باستخدام اصطلاحات التسمية المفضلة لديك.

على عكس خوادم الوسائط السلبية، تدير SoulSync مجموعتك بنشاط: فهي تُنشئ قوائم تشغيل اكتشاف مخصصة، وتُزامن سجل الاستماع، وتتكامل مع Plex أو Jellyfin أو Navidrome للحفاظ على مكتبتك المحلية متوافقة مع أذواقك في البث. يُحافظ الاستضافة الذاتية على خصوصية بيانات الاستماع الخاصة بك وعلى مجموعتك تحت سيطرتك الكاملة.