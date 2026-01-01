نشر SoulSync بتثبيت بنقرة واحدة.
منصة آلية لاكتشاف الموسيقى وإدارة المجموعات تربط خدمات البث المباشر بمكتبتك المستضافة ذاتيًا.
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تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام SoulSync؟
SoulSync هي منصة ذكية لإدارة الموسيقى تربط حساباتك على خدمات البث — Spotify وTidal وQobuz وDeezer — بمكتبة الموسيقى المستضافة ذاتيًا لديك. تقوم تلقائيًا بمزامنة قوائم التشغيل، وتراقب الفنانين بحثًا عن الإصدارات الجديدة، وتُثري البيانات الوصفية (metadata) من خلال عشرة عمال خلفية متوازيين، وتنظم الملفات التي تم تنزيلها باستخدام اصطلاحات التسمية المفضلة لديك.
على عكس خوادم الوسائط السلبية، تدير SoulSync مجموعتك بنشاط: فهي تُنشئ قوائم تشغيل اكتشاف مخصصة، وتُزامن سجل الاستماع، وتتكامل مع Plex أو Jellyfin أو Navidrome للحفاظ على مكتبتك المحلية متوافقة مع أذواقك في البث. يُحافظ الاستضافة الذاتية على خصوصية بيانات الاستماع الخاصة بك وعلى مجموعتك تحت سيطرتك الكاملة.
الميزات الأساسية في SoulSync
مزامنة خدمة البث
انسخ قوائم التشغيل من Spotify و Tidal و Qobuz و Deezer مباشرة إلى مكتبة الموسيقى المحلية الخاصة بك مع التحديثات التلقائية.
رصد إصدارات الفنان
تتبع الفنانين المفضلين وقم بتنزيل الإصدارات الجديدة تلقائيًا بمجرد ظهورها على منصات البث المتصلة.
إثراء البيانات التعريفية
يسحب عشرة عمال خلفية متوازية الأعمال الفنية وكلمات الأغاني والعلامات من MusicBrainz و Spotify و Genius و LRClib للحفاظ على مجموعتك منظمة جيدًا.
تكامل سيرفر الميديا
اتصل بـ Plex أو Jellyfin أو Navidrome حتى تظل مكتبتك المحلية متزامنة مع سجل المشاهدة وقوائم التشغيل الخاصة بك.
قوائم تشغيل الاكتشاف
أنشئ قوائم تشغيل مخصصة — رادار الإصدارات، واكتشاف الأسبوع، ومزيج العقد أو النوع — بناءً على عادات الاستماع الخاصة بك.
لماذا تشغّل SoulSync على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
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